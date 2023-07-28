Apagão em Jardim Camburi: moradores registram ruas sem luz

Apagão em Jardim Camburi: veja registros de moradores
Moradores de Jardim Camburi, em Vitória, estão sem luz desde o final da tarde desta sexta-feira (28). A falta de energia foi registrada em diversos pontos do bairro, como nas ruas Arquiteto Decio Thevenard, Carlos Lindenberg, Antiocho Carneiro de Mendonça e também na Rodovia Norte Sul.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a EDP, para entender o motivo do apagão e saber quantas casas foram atingidas.
Em nota, a concessionária informou que foi registrada uma ocorrência de falta de energia em algumas ruas do bairro Jardim Camburi, em Vitória. Uma equipe técnica foi encaminhada ao local para restabelecer o fornecimento e as causas serão apuradas.
Por volta das 19h45, a EDP informou que o fornecimento de energia foi completamente reestabelecido na região.
Atualização
28/07/2023 - 7:58
Por volta das 19h45, a EDP informou que o fornecimento de energia foi restabelecido. O texto foi atualizado.