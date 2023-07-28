Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja imagens

Apagão em Jardim Camburi: moradores registram ruas sem luz

Falta de energia começou por volta das 17h30 desta sexta-feira (28) e atingiu muitas regiões do bairro da Capital capixaba

Publicado em 28 de Julho de 2023 às 18:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2023 às 18:42

Apagão em Jardim Camburi: veja registros de moradores

Moradores de Jardim Camburi, em Vitória, estão sem luz desde o final da tarde desta sexta-feira (28). A falta de energia foi registrada em diversos pontos do bairro, como nas ruas Arquiteto Decio Thevenard, Carlos Lindenberg, Antiocho Carneiro de Mendonça e também na Rodovia Norte Sul. 
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a EDP, para entender o motivo do apagão e saber quantas casas foram atingidas. 
Em nota, a concessionária informou que foi registrada uma ocorrência de falta de energia em algumas ruas do bairro Jardim Camburi, em Vitória. Uma equipe técnica foi encaminhada ao local para restabelecer o fornecimento e as causas serão apuradas.
Por volta das 19h45, a EDP informou que o fornecimento de energia foi completamente reestabelecido na região.

Atualização

28/07/2023 - 7:58
Por volta das 19h45, a EDP informou que o fornecimento de energia foi restabelecido. O texto foi atualizado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

edp Bairro Jardim Camburi Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados