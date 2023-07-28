Apagão em Jardim Camburi: moradores registram ruas sem luz

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a EDP, para entender o motivo do apagão e saber quantas casas foram atingidas.

Em nota, a concessionária informou que foi registrada uma ocorrência de falta de energia em algumas ruas do bairro Jardim Camburi, em Vitória. Uma equipe técnica foi encaminhada ao local para restabelecer o fornecimento e as causas serão apuradas.