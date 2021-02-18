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Profissionais da Educação farão testes de Covid-19 em Anchieta

Segundo a prefeitura, cerca de 1.500 profissionais serão testados para detecção da Covid-19 no município ainda neste mês

Publicado em 

18 fev 2021 às 13:00

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 13:00

Segundo a prefeitura, cerca de 1.500 profissionais serão testados para detecção da Covid-19 no município
Anchieta vai testar profissionais da Educação Crédito: Prefeitura de Anchieta
Entre os dias 18 e 26 de fevereiro deste ano, cerca de 1.500 profissionais municipais de Educação de Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, serão testados para detecção da Covid-19, segundo informações da prefeitura da cidade. O objetivo é testar professores, pedagogos, auxiliares de serviços básicos, administrativos, merendeiras, auxiliares de biblioteca, entre outros.
Segundo a assessoria da prefeitura, o objetivo é proporcionar aos profissionais da Educação e aos estudantes uma volta às aulas tranquila. O profissional que tiver o resultado positivo para a Covid-19 será conduzido para os procedimentos necessários.
A prefeitura explicou ainda que todos os profissionais diagnosticados positivos serão temporariamente afastados, assinando o termo de isolamento, recebendo atestado médico e devendo cumprir a quarentena.

RETORNO DAS AULAS

O retorno das aulas na rede municipal de Anchieta irá ocorrer no dia 1º de março, com os protocolos de acordo com a classificação do município no mapa de risco do Estado. Neste início, o formato será híbrido, com aulas on-line e presenciais e os pais poderão escolher, desde que os alunos cumpram as obrigações escolares.
De acordo com a secretaria de Educação, para as aulas presenciais, as salas de aulas serão ocupadas com 50% das vagas disponíveis e os alunos irão alternar a vinda na escola. Como o recesso de julho, previsto no calendário escolar, foi antecipado para fevereiro, o município prevê que os dias letivos de 2021 não serão prejudicados.

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