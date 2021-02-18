Profissionais da Educação farão testes de Covid-19 em Anchieta

Anchieta vai testar profissionais da Educação Crédito: Prefeitura de Anchieta

Entre os dias 18 e 26 de fevereiro deste ano, cerca de 1.500 profissionais municipais de Educação de Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo , serão testados para detecção da Covid-19, segundo informações da prefeitura da cidade. O objetivo é testar professores, pedagogos, auxiliares de serviços básicos, administrativos, merendeiras, auxiliares de biblioteca, entre outros.

Segundo a assessoria da prefeitura, o objetivo é proporcionar aos profissionais da Educação e aos estudantes uma volta às aulas tranquila. O profissional que tiver o resultado positivo para a Covid-19 será conduzido para os procedimentos necessários.

A prefeitura explicou ainda que todos os profissionais diagnosticados positivos serão temporariamente afastados, assinando o termo de isolamento, recebendo atestado médico e devendo cumprir a quarentena.

RETORNO DAS AULAS

O retorno das aulas na rede municipal de Anchieta irá ocorrer no dia 1º de março, com os protocolos de acordo com a classificação do município no mapa de risco do Estado. Neste início, o formato será híbrido, com aulas on-line e presenciais e os pais poderão escolher, desde que os alunos cumpram as obrigações escolares.