Aluno morre de meningite e escola de Vila Velha adota protocolo

Um aluno de uma escola estadual de Vila Velha morreu após contrair meningite, nesta semana. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), o setor de controle de epidemiologia da prefeitura confirmou o caso de meningite no estudante que faleceu e descartou a suspeita da doença em uma aluna que estava internada.

O nome da unidade de ensino não está sendo divulgado para não expor os alunos.

"A Superintendência Regional de Vila Velha destaca que todo o protocolo foi adotado. A equipe de saúde do município esteve na escola para conscientizar e orientar alunos e professores, que tiveram contato com o estudante, a procurarem o posto de saúde da região para as medidas necessárias", informou a Sedu, em nota.

A pasta completou que, em conjunto com os profissionais de saúde do município, "está estudando a implementação de ações preventivas para evitar qualquer propagação de doenças infectocontagiosas na escola".

Prefeitura

A reportagem de A Gazeta pediu mais detalhes à Prefeitura de Vila Velha. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha confirma a morte do estudante por meningite. Por precaução, foi realizada quimioprofilaxia de bloqueio contra a doença com 38 pessoas que tiveram contato prolongado com o estudante, a fim de evitar novos casos da doença.

A segunda suspeita de infecção foi descartada para o diagnóstico de meningite, após exames. A estudante já recebeu alta.