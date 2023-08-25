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Orientações de saúde

Aluno morre de meningite e escola de Vila Velha adota protocolo

A Secretaria de Estado da Educação confirmou o caso e disse que colegas e funcionários foram orientados a procurar atendimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2023 às 18:35

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 18:35

Um aluno de uma escola estadual de Vila Velha morreu após contrair meningite, nesta semana. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), o setor de controle de epidemiologia da prefeitura confirmou o caso de meningite no estudante que faleceu e descartou a suspeita da doença em uma aluna que estava internada.
O nome da unidade de ensino não está sendo divulgado para não expor os alunos.
"A Superintendência Regional de Vila Velha destaca que todo o protocolo foi adotado. A equipe de saúde do município esteve na escola para conscientizar e orientar alunos e professores, que tiveram contato com o estudante, a procurarem o posto de saúde da região para as medidas necessárias", informou a Sedu, em nota.
A pasta completou que, em conjunto com os profissionais de saúde do município, "está estudando a implementação de ações preventivas para evitar qualquer propagação de doenças infectocontagiosas na escola".

Prefeitura

A reportagem de A Gazeta pediu mais detalhes à Prefeitura de Vila Velha. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha confirma a morte do estudante por meningite. Por precaução, foi realizada quimioprofilaxia de bloqueio contra a doença com 38 pessoas que tiveram contato prolongado com o estudante, a fim de evitar novos casos da doença.
A segunda suspeita de infecção foi descartada para o diagnóstico de meningite, após exames. A estudante já recebeu alta.
A Secretaria de Estado da Saúde também foi procurada pela reportagem. Caso haja retorno, o texto será atualizado. 

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