Alfândega realiza leilão com diversas mercadorias apreendidas em Vitória

Perfumes, bicicletas elétricas, celulares e muito mais. A Alfândega do Porto de Vitória irá realizar um leilão online no dia 10 de abril, com 38 lotes de mercadorias apreendidas, com itens de diversos tipos, como eletrônicos, instrumentos musicais, bolsas e veículos para desmontagem. Os lances variam dependendo dos lotes, entre R$ 10 e R$ 250 mil. As propostas poderão ser feitas entre os dias 6 e 9 de abril.
Segundo o órgão, poderão participar:
- Pessoas físicas: só poderão arrematar os lotes 14, 25 a 30, 34, 35 e 36, e deverão ser destinados somente para uso ou consumo;
- Pessoas jurídicas: poderão ser destinados a uso, consumo, industrialização ou comércio.
Os interessados poderão visitar os lotes nos dias 6, 7 e 8 de abril, mediante agendamento prévio nos telefones disponíveis no edital do leilão. Para isso, será necessário que a pessoa utilize calças compridas e sapatos fechados. Os lotes estão espalhados em sete pontos da Grande Vitória.
Confira os locais:
- Regional TVV — lotes 01 e 02 — Av. Cavalieri, 2000, Porto de Capuaba, Vila Velha;
- Tegma — lote 03 — Rodovia Governador Mario Covas, 882, Padre Mathias, Cariacica;
- Terca – lotes 04 a 13 - Rodovia Governador Mário Covas, Km 281, Porto Engenho, Cariacica;
- ALF/TVV – lote 14 - Núcleo da Alfândega de Vitória - Estrada de Capuaba, Ilha das Flores, Vila Velha;
- SILOTEC — lotes 15 a 20 — Rodovia Governador Mario Covas, 256, Km 280, Padre Mathias, Cariacica;
- Correios – lotes 21 a 31 – Avenida Brasil, nº 305 - São Diogo II - Serra;
- Alfândega Vitória – lotes 32 a 38 - Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 1333, 9º andar, Ilha de Santa Maria, Vitória.
A receita destacou que o leilão será feito exclusivamente no site do órgão, o e-CAC. Além disso, o pagamento dos lances deverá ser feito somente via DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais). Mais informações sobre a ação poderão ser encontradas por meio deste link.
Os nichos dos produtos que estão sendo leiloados:
- Bazar;
- Veículo para desmontagem;
- Eletrônicos (áudio/vídeo);
- Automóvel utilitário;
- Vestuário;
- Peça mecânica;
- Cosméticos;
- Informática;
- Utensílios domésticos;
- Bicicletas;
- Instrumentos musicais;
- Videogames.
Serviço
- Quando: 10 de abril;
- Como acessar: será totalmente online, por meio deste link;
- Pessoas físicas e jurídicas poderão participar.