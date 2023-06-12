Adolescente de 16 anos morre após cair ao jogar futebol em Marataízes

Um adolescente de 16 anos morreu após passar mal enquanto jogava futebol em Marataízes, sul do estado. O garoto, que não teve nome divulgado, chegou a ser socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas já chegou ao local sem vida. Com base em informações passadas pelo Hospital, a Polícia Civil informou que o adolescente teria sofrido uma parada cardiorrespiratória.

A Polícia Civil informou que o serviço de transporte de cadáveres foi acionado no início da tarde do último sábado (10), por volta das 12h27, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Marataízes, localizada no bairro Cidade Nova. Segundo informações passadas pelo Hospital, o adolescente teria sofrido uma parada cardiorrespiratória e não resistiu, evoluindo a óbito.