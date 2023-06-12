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Tristeza

Adolescente de 16 anos morre após cair ao jogar futebol em Marataízes

Informações repassadas pelo hospital indicam que o adolescente sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Publicado em 

12 jun 2023 às 13:56

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 13:56

Um adolescente de 16 anos morreu após passar mal enquanto jogava futebol em Marataízes, sul do estado. O garoto, que não teve nome divulgado, chegou a ser socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas já chegou ao local sem vida. Com base em informações passadas pelo Hospital, a Polícia Civil informou que o adolescente teria sofrido uma parada cardiorrespiratória.
A Polícia Civil informou que o serviço de transporte de cadáveres foi acionado no início da tarde do último sábado (10), por volta das 12h27, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Marataízes, localizada no bairro Cidade Nova. Segundo informações passadas pelo Hospital, o adolescente teria sofrido uma parada cardiorrespiratória e não resistiu, evoluindo a óbito.
O corpo do jovem, de 16 anos, foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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