Acidente entre Corsa e Fiat Mobi deixa três feridos em Marechal Floriano

Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros, um Fiat Mobi e um Chevrolet Corsa, na localidade de Soído de Baixo, em Marechal Floriano, na região Serrana do Estado, na tarde desta segunda-feira (9). Não há informações sobre a dinâmica da colisão, mas imagens que circulam nas redes sociais, mostram os dois veículos no meio da pista com as respectivas frentes destruídas.
Segundo a Polícia Militar, o condutor do Fiat Mobi foi levado pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Misericórdia, em Domingos Martins.
Outras duas vítimas, a carona do Fiat Mobi e o condutor do segundo carro, foram socorridas por testemunhas para o mesmo hospital. Conforme informações da PM, o motorista deste segundo veículo não era habilitado e o licenciamento do automóvel estava atrasado.
Os condutores não apresentavam sinais de embriaguez.
Tumulto no socorro
Ainda de acordo com a Polícia Militar, no local do acidente, durante o atendimento à ocorrência, um homem se apresentou como tio da carona que ficou ferida e a todo momento tentava tumultuar as diligências administrativas, assim como o atendimento do condutor do Fiat Mobi, inclusive quando ele já estava no interior da ambulância do Corpo de Bombeiros.
O homem parou a motocicleta em local indevido, na contramão de direção e tentou deixar o local com a viseira e jugular do capacete abertas. Foram confeccionados dois autos de infração, segundo consta na ocorrência.