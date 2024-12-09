Acidente entre Corsa e Fiat Mobi deixa três feridos em Marechal Floriano

O Corsa e o Fiat Mobi colidiram frontalmente e três ocupantes ficaram feridos no interior de Marechal Floriano Crédito: Leitor/A Gazeta

Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros, um Fiat Mobi e um Chevrolet Corsa, na localidade de Soído de Baixo, em Marechal Floriano , na região Serrana do Estado, na tarde desta segunda-feira (9). Não há informações sobre a dinâmica da colisão, mas imagens que circulam nas redes sociais, mostram os dois veículos no meio da pista com as respectivas frentes destruídas.

Segundo a Polícia Militar , o condutor do Fiat Mobi foi levado pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Misericórdia, em Domingos Martins.

Outras duas vítimas, a carona do Fiat Mobi e o condutor do segundo carro, foram socorridas por testemunhas para o mesmo hospital. Conforme informações da PM, o motorista deste segundo veículo não era habilitado e o licenciamento do automóvel estava atrasado.

Os condutores não apresentavam sinais de embriaguez.

Tumulto no socorro

Ainda de acordo com a Polícia Militar, no local do acidente, durante o atendimento à ocorrência, um homem se apresentou como tio da carona que ficou ferida e a todo momento tentava tumultuar as diligências administrativas, assim como o atendimento do condutor do Fiat Mobi, inclusive quando ele já estava no interior da ambulância do Corpo de Bombeiros.