Acesso ao Pico da Bandeira no ES sofre mudanças temporárias; veja quais

Acesso ao Pico da Bandeira pelo ES sofre mudanças temporárias; veja quais Crédito: Divulgação

Parque Nacional do Caparaó, pela portaria de O acesso ao, pela portaria de Dores do Rio Preto , na Região do Caparaó do Espírito Santo, sofrerá mudanças a partir da próxima segunda-feira (2). Administração do local disse que o tráfego de carros estará proibido por conta de obras de melhorias na estrada interna.

A administração do parque afirmou que o bloqueio temporário vale das segundas às sextas-feiras. Enquanto estiver em obras, o acesso a pé pela portaria de Pedra Menina será permitido, exceto para acampamento. Para os visitantes que têm pernoite prevista de sexta para sábado, o parque permitirá excepcionalmente a entrada, inclusive com veículos, a partir das 16h de sexta-feira.

De sábado para domingo, os acampamentos estão permitidos, mas não poderão ocorrer de domingo para segunda. A visitação aos atrativos do parque durante o dia, no final de semana, acontecerá normalmente até às 17 horas.

Por conta do bloqueio de carros e a longa distância de caminhada da portaria capixaba até o Pico da Bandeira, o bate-volta durante o dia até o ponto turístico está suspenso. Este funcionamento permanecerá até que as obras sejam concluídas.