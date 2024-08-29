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Obras

Acesso ao Pico da Bandeira no ES sofre mudanças temporárias; veja quais

Administração do Parque Nacional do Caparaó informou que tráfego de carros estará proibido por conta de obras de melhorias na estrada interna
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 ago 2024 às 12:06

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 12:06

Acesso ao Pico da Bandeira pelo ES sofre mudanças temporárias; veja quais
Acesso ao Pico da Bandeira pelo ES sofre mudanças temporárias; veja quais Crédito: Divulgação
O acesso ao Parque Nacional do Caparaó, pela portaria de Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó do Espírito Santo, sofrerá mudanças a partir da próxima segunda-feira (2). Administração do local disse que o tráfego de carros estará proibido por conta de obras de melhorias na estrada interna.
A administração do parque afirmou que o bloqueio temporário vale das segundas às sextas-feiras. Enquanto estiver em obras, o acesso a pé pela portaria de Pedra Menina será permitido, exceto para acampamento. Para os visitantes que têm pernoite prevista de sexta para sábado, o parque permitirá excepcionalmente a entrada, inclusive com veículos, a partir das 16h de sexta-feira.
De sábado para domingo, os acampamentos estão permitidos, mas não poderão ocorrer de domingo para segunda. A visitação aos atrativos do parque durante o dia, no final de semana, acontecerá normalmente até às 17 horas.
Por conta do bloqueio de carros e a longa distância de caminhada da portaria capixaba até o Pico da Bandeira, o bate-volta durante o dia até o ponto turístico está suspenso. Este funcionamento permanecerá até que as obras sejam concluídas.
Outra mudança importante para os visitantes, a partir do dia 1 de outubro, é de que o parque estará fechado à visitação às quartas-feiras e aberto às segundas-feiras. Desta forma não haverá acampamentos com entrada ou saída nas quartas-feiras.

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