Abdo Filho: economia e negócios com dinamismo e intensidade

O dia a dia de uma cobertura jornalística é marcado por desafios. É preciso estar atento aos temas mais relevantes, entrar em contato com diversas fontes e acompanhar as inúmeras informações que podem chegar a qualquer momento, de diferentes formas. Há 17 anos, esta é a rotina de Abdo Filho.
Em maio deste ano, o jornalista encarou um novo desafio em sua carreira: ser colunista de Economia e Negócios, de A Gazeta, trazendo um espaço diferenciado para o capixaba se manter conectado com a nova economia do Espírito Santo. (Clique para conhecer a coluna)
“Voltar ao dia a dia das coberturas é muito bom. Estar perto dos acontecimentos, como aconteceu nas Eleições, é muito gratificante para um jornalista. A coluna tem conseguido manter um bom ritmo, apresentando um novo prisma sobre assuntos importantes do dia. O retorno dado pela audiência e pelas fontes tem sido muito positivo”, avalia.
Abdo conta que a experiência de gravar o VT dos colunistas para a TV é importante para se aproximar ainda mais da audiência. “É algo que foge bastante do nosso dia a dia, mas é necessário. Temos de nos comunicar mais e melhor com o nosso leitor, até para explicarmos o que é o nosso trabalho. As pessoas precisam compreender melhor o que e como fazemos, e nós precisamos saber falar melhor sobre isso. É uma autocrítica importante a ser feita”, afirma.
Dia a dia
Para levar uma coluna dinâmica e com intensidade ao ar, o contato com o empresariado e demais fontes é constante. O colunista tem um trabalho diuturno de estar sempre atento aos temas relevantes e observar que tipo de contato eles podem ter com a coluna.
“O jornalista, embora tenha sempre de tentar buscar assuntos exclusivos, não pode se isolar dentro da sua própria agenda. Para manter as exclusivas estou sempre conversando com muita gente, dando atenção e estudando os assuntos. Procuro sempre me manter relevante, sendo relevante a fonte de boas informações não seca nunca. Ter uma boa agenda - de contatos e de calendário mesmo - é fundamental”, revela.
A coluna Economia & Negócios trata assuntos como fundo de investimentos, inflação no mercado imobiliário, tecnoagro, inovação, entre outros, com o objetivo de ser fonte e preparar o mercado para a tomada de decisões.
EXPERIÊNCIA DE MERCADO
Abdo Filho é jornalista e iniciou sua carreira na Rede Gazeta em 2005, como estagiário do Gazeta Online. Foi repórter da CBN e, em outubro de 2007, migrou para a editoria de economia de A Gazeta, onde atuou como repórter até 2015. Na sequência, foi macroeditor de Economia, Política e Mundo do jornal A Gazeta. De 2018 a 2020 assumiu o cargo de editor executivo. Em janeiro de 2021 foi editor regional de jornalismo da TV Gazeta, onde permaneceu até abril de 2022. Hoje assina a coluna Economia & Negócios de A Gazeta.