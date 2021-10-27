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Pode ter 20 anos

A (possível) história do boneco Patrick, que entupiu tubulação em Vila Velha

No Instagram, a artista e empreendedora Larissa Godoy contou que, há alguns meses, perdeu um Patrick de pelúcia parecido com o que foi encontrado em um bueiro do bairro Barramares

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 22:12

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

26 out 2021 às 22:12
Patrick foi encontrado enlamaçado entupindo bueiro de Vila Velha
Patrick foi encontrado enlamaçado entupindo bueiro de Vila Velha Crédito: @larissasgodoy | Instagram / Arnaldinho Borgo | Twittwe
A internet foi à loucura com o fato de que um boneco do Patrick, estrela-do-mar rosa que é o melhor amigo do Bob Esponja, literalmente entupiu uma tubulação de rua no bairro Barramares, em Vila VelhaA informação foi divulgada pelo prefeito Arnaldinho Borgo em seu perfil no Twitter, nesta terça-feira (26). Mas o que ninguém contava é que a possível dona do boneco apareceria — e com uma história e tanto!
No Instagram, a artista e empreendedora Larissa Godoy expôs nos stories uma saga interessante. Ela conta que, quando tinha 15 anos, ganhou um Patrick de pelúcia de uma amiga que havia ido para a Disney. "Ele era muito fofo e macio e eu fiquei viciada em dormir com ele. Ele virou meu companheiro por quase 20 anos. Nas viagens, eu não levava travesseiro, levava o meu amado Patrício", contou. Veja:

A (possível) história de Patrick

Pouco tempo depois, Larissa relata que adotou dois gatos: Luciene e David Bowie. Após um ano, foi declarada uma guerra entre os gatinhos e o Patrick, que a mulher define humoristicamente como "guerra fofa". "O David Bowie atacava o pobre Patrício. A vida dele sempre foi boa, mas os últimos meses foram difíceis. Até que ele desapareceu do nada há alguns meses", detalhou.
Patrick, amigo do Bob Esponja
Patrick Estrela, amigo do Bob Esponja Crédito: Internet
Larissa menciona a reportagem de A Gazeta e conta sobre a tamanha surpresa que teve quando viu a foto do personagem do Bob Esponja todo enlamaçado após viver por meses nos bueiros de Vila Velha. "Quando vi, não acreditei. O pior é que não faço a menor ideia de como ele foi parar lá. A probabilidade de ser ele é grande, mas não sei o que aconteceu. Ele pode ter caído no meio do trajeto da minha mudança", confessou à reportagem.
"Será que eles estão com o Patrick? Jogaram fora? Fiquei muito curiosa para saber se é ele"
Larissa Godoy - Possível dona do boneco Patrick, que parou na tubulação de Vla Velha
A jovem ainda quer ter a chance de fazer o reconhecimento do "corpo" de Patrick. Alô, Prefeitura de Vila Velha, o que aconteceu com os restos mortais do bichinho? "Pode ser que não seja o meu Patrick, mas seria muita coincidência. Não estou acreditando até agora. O pior é que a galera tá p* da vida. Nunca me desfiz dele. Fico triste que ele teve esse fim trágico no esgoto de Vila Velha. A vida tem dessas coisas", finalizou.

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Boneco do Patrick, amigo do Bob Esponja, entope tubulação em Vila Velha

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