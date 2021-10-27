A (possível) história do boneco Patrick, que entupiu tubulação em Vila Velha

Patrick foi encontrado enlamaçado entupindo bueiro de Vila Velha Crédito: @larissasgodoy | Instagram / Arnaldinho Borgo | Twittwe

Primeiro, um galão de sabão líquido entupindo uma tubulação de rua em Alvorada. Agora, um boneco do Patrick (da turma do Bob Esponja) entupindo outra em Barramares. Nos dois casos, transtornos e alagamentos. E ainda me perguntam: prefeito, por que minha rua alaga?#Consciência pic.twitter.com/eMYJOattCK — Arnaldinho Borgo (@arnaldinhoborgo) October 25, 2021

No Instagram, a artista e empreendedora Larissa Godoy expôs nos stories uma saga interessante. Ela conta que, quando tinha 15 anos, ganhou um Patrick de pelúcia de uma amiga que havia ido para a Disney. "Ele era muito fofo e macio e eu fiquei viciada em dormir com ele. Ele virou meu companheiro por quase 20 anos. Nas viagens, eu não levava travesseiro, levava o meu amado Patrício", contou. Veja:

A (possível) história de Patrick

Pouco tempo depois, Larissa relata que adotou dois gatos: Luciene e David Bowie. Após um ano, foi declarada uma guerra entre os gatinhos e o Patrick, que a mulher define humoristicamente como "guerra fofa". "O David Bowie atacava o pobre Patrício. A vida dele sempre foi boa, mas os últimos meses foram difíceis. Até que ele desapareceu do nada há alguns meses", detalhou.

Patrick Estrela, amigo do Bob Esponja Crédito: Internet

Larissa menciona a reportagem de A Gazeta e conta sobre a tamanha surpresa que teve quando viu a foto do personagem do Bob Esponja todo enlamaçado após viver por meses nos bueiros de Vila Velha. "Quando vi, não acreditei. O pior é que não faço a menor ideia de como ele foi parar lá. A probabilidade de ser ele é grande, mas não sei o que aconteceu. Ele pode ter caído no meio do trajeto da minha mudança", confessou à reportagem.

"Será que eles estão com o Patrick? Jogaram fora? Fiquei muito curiosa para saber se é ele" Larissa Godoy - Possível dona do boneco Patrick, que parou na tubulação de Vla Velha