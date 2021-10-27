A (possível) história do boneco Patrick, que entupiu tubulação em Vila Velha

A internet foi à loucura com o fato de que um boneco do Patrick, estrela-do-mar rosa que é o melhor amigo do Bob Esponja, literalmente entupiu uma tubulação de rua no bairro Barramares, em Vila Velha. A informação foi divulgada pelo prefeito Arnaldinho Borgo em seu perfil no Twitter, nesta terça-feira (26). Mas o que ninguém contava é que a possível dona do boneco apareceria — e com uma história e tanto!
No Instagram, a artista e empreendedora Larissa Godoy expôs nos stories uma saga interessante. Ela conta que, quando tinha 15 anos, ganhou um Patrick de pelúcia de uma amiga que havia ido para a Disney. "Ele era muito fofo e macio e eu fiquei viciada em dormir com ele. Ele virou meu companheiro por quase 20 anos. Nas viagens, eu não levava travesseiro, levava o meu amado Patrício", contou. Veja:
A (possível) história de Patrick
Pouco tempo depois, Larissa relata que adotou dois gatos: Luciene e David Bowie. Após um ano, foi declarada uma guerra entre os gatinhos e o Patrick, que a mulher define humoristicamente como "guerra fofa". "O David Bowie atacava o pobre Patrício. A vida dele sempre foi boa, mas os últimos meses foram difíceis. Até que ele desapareceu do nada há alguns meses", detalhou.
Larissa menciona a reportagem de A Gazeta e conta sobre a tamanha surpresa que teve quando viu a foto do personagem do Bob Esponja todo enlamaçado após viver por meses nos bueiros de Vila Velha. "Quando vi, não acreditei. O pior é que não faço a menor ideia de como ele foi parar lá. A probabilidade de ser ele é grande, mas não sei o que aconteceu. Ele pode ter caído no meio do trajeto da minha mudança", confessou à reportagem.
"Será que eles estão com o Patrick? Jogaram fora? Fiquei muito curiosa para saber se é ele"
A jovem ainda quer ter a chance de fazer o reconhecimento do "corpo" de Patrick. Alô, Prefeitura de Vila Velha, o que aconteceu com os restos mortais do bichinho? "Pode ser que não seja o meu Patrick, mas seria muita coincidência. Não estou acreditando até agora. O pior é que a galera tá p* da vida. Nunca me desfiz dele. Fico triste que ele teve esse fim trágico no esgoto de Vila Velha. A vida tem dessas coisas", finalizou.