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Transformação digital

A Gazeta muda visual e foca a experiência do usuário

Reformulação proporciona experiência mais dinâmica, alinhada às necessidades dos capixabas e com destaque para navegação pelo celular

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 14:40

Publicado em 

01 abr 2026 às 14:40
A Gazeta estreia nova capa
A Gazeta lança site com formato mais dinâmico e atraente Crédito: Arte: Haelly Dragnev
O site A Gazeta apresenta um novo visual a partir desta terça-feira (01). A atualização faz parte de um processo contínuo de evolução da sua plataforma digital, focada em uma experiência mais dinâmica, atraente e alinhada às necessidades do público capixaba.
A reformulação da capa oferece uma hierarquia de conteúdos mais clara, facilitando a navegação e a identificação dos temas de maior relevância jornalística ao longo do dia. A nova estrutura também cria condições para, em etapas futuras, ampliar a curadoria segmentada, de acordo com o perfil e os interesses dos usuários.
“O trabalho da redação é produzir conteúdo útil e contextualizado, que ajude o capixaba em suas decisões diárias. Sobretudo, um jornalismo que ajude a resolver problemas. Essa evolução no produto permite que a redação foque ainda mais nessa direção, entregando produções com uma experiência personalizada”, explicou o editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Geraldo Nascimento.
A mudança ocorre em conjunto com a implementação do novo sistema de gestão de conteúdo, o Netdeal. Desenvolvida desde o fim de 2025, a plataforma chega agora à área editorial para ampliar as possibilidades de integração e fortalecer a base tecnológica necessária ao atendimento de assinantes, usuários registrados e o público em geral.
Mais do que uma alteração visual, a atualização do site representa uma nova etapa na preparação de A Gazeta para os próximos anos. O movimento integra a jornada de transformação rumo ao centenário da marca, em 2028, tendo como eixo central o aprimoramento constante da relação com o usuário.
Segundo a gerente de Produto Digital de A Gazeta, Elaine Silva, a nova capa possibilitará experiências inéditas para o usuário. O objetivo é oferecer uma vitrine que reafirme a relevância do jornal, evidencie verticais como HZ, Esportes, Se Cuida, Tá no Lucro e AGora, e entregue conteúdo baseado no comportamento da audiência. "Essas mudanças marcam um novo movimento da nossa transformação digital que une produção de conteúdo e inteligência para aumentar o engajamento. Outras novidades estão previstas e vão tornar ainda mais fácil a navegação, pensando no que o nosso usuário quer e consome", destaca.
Nesse contexto, a capa seguirá em evolução gradual, sempre orientada pelo mesmo propósito: oferecer uma experiência qualificada e conectada aos hábitos de consumo da audiência, ao mesmo tempo em que fortalece a capacidade do jornal de desenvolver novas soluções editoriais e de produto.


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