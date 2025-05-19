A Gazeta é destaque em relatório global sobre impacto do jornalismo

"Além do painel: 14 estudos de caso em métricas de redação" Crédito: Adaptado/Canva

A Gazeta foi destaque no relatório global “Além do painel: 14 estudos de caso em métricas de redação”, do International Media News Association (INMA), sendo o único veículo jornalístico do Brasil a integrar o compilado. O documento, lançado na última quarta-feira (15), reúne cases de organizações de notícias ao redor do mundo, como The New York Times.

A inclusão de A Gazeta se deve à sua abordagem estratégica no uso de métricas para o impacto social do jornalismo produzido. Segundo Dudu Lindenberg, diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede Gazeta, a empresa desenvolveu um KPI interno (indicadores-chave de desempenho) focado na recirculação de conteúdos, métrica que avalia o quanto os leitores continuam navegando por outros conteúdos após a leitura inicial.

Esse indicador foi implementado em 2024 e resultou em um aumento de 111% no índice de recirculação em comparação ao ano anterior. Além disso, A Gazeta utiliza ferramentas como GA4, Chartbeat, Comscore e Navegg para mensurar visualizações em tempo real e monitorar o desempenho dos conteúdos em relação às metas diárias e anuais.

“Definir um KPI simples e torná-lo visível, rotineiramente alinhado à estratégia, nos permitiu redesenhar a experiência do usuário e os processos em prol desse resultado”, aponta Lindenberg.

O diretor também reforça que a adoção de parâmetros estratégicos para análise de métricas é essencial para definir metas mais assertivas e gerar insights com base nos acessos diários dos usuários.

A gerente-executiva de Produto Digital, Elaine Silva, não deixa dúvidas: as estratégias adotadas são um passo à frente rumo ao centenário da marca A Gazeta, a ser celebrada em 2028. “É muito importante que o site A Gazeta figure entre cases mundiais no quesito sucesso de métricas de engajamento. Definimos a estratégia do produto no ano passado com foco nos 100 anos da marca e com forte trabalho de aumentar o engajamento do produto”, destaca.

O relatório

O documento do INMA traz exemplos de veículos de imprensa que estão evoluindo o uso de dados no jornalismo. Ao todo, 14 empresas de comunicação de diferentes países compartilham suas experiências sobre como o foco em engajamento, leitura comprometida e retorno do público está norteando decisões estratégicas.

A publicação aponta para novas tendências no jornalismo: deixa-se de olhar apenas para análises de volume, como cliques e visualizações, e passa a priorizar indicadores que medem o valor real do conteúdo, como tempo de leitura, recirculação e impacto na edição.