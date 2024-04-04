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Sem nota fiscal

66 mil latões de cerveja são apreendidos em distribuidora em Vila Velha

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz), o valor total da mercadoria é de quase R$ 433 mil. Apreensão foi feita durante ação de auditores fiscais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2024 às 05:58

Publicado em 04 de Abril de 2024 às 05:58

66 mil latões de cerveja avaliados em R$ 432 mil são apreendidos por auditores fiscais no Espírito Santo
66 mil latões de cerveja avaliados em R$ 432 mil são apreendidos por auditores fiscais no Espírito Santo Crédito: Sefaz/Divulgação
Uma carga com 66 mil latões de 473 ml de cerveja foi apreendida em Vila Velha, na tarde de quarta-feira (3), dentro de uma empresa que foi alvo de fiscalização da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz). De acordo com a pasta, a mercadoria não tinha nota fiscal e o estabelecimento não tinha inscrição estadual. O responsável foi multado em R$ 234 mil.
Segundo a Sefaz, a equipe de auditores fiscais da Subgerência Fiscal da Região Metropolitana, responsável pela ação, constatou que a empresa estava armazenando mercadorias sem notas fiscais por meio do monitoramento realizado pelo Cerco Inteligente da Secretaria, que conta com equipamentos de alta tecnologia e que geram informações em tempo real.
Segundo o auditor e gerente fiscal, Lucas Calvi , uma das aplicações do sistema é o combate à evasão fiscal por meio do confronto com a base de dados dos documentos fiscais eletrônicos para a identificação de veículos de carga que estejam trafegando sem nota fiscal.
66 mil latões de cerveja avaliados em R$ 432 mil são apreendidos por auditores fiscais no Espírito Santo
66 mil latões de cerveja avaliados em R$ 432 mil são apreendidos por auditores fiscais no Espírito Santo Crédito: Sefaz/Divulgação
"O sistema foi idealizado para garantir a segurança dos capixabas e evitar a evasão de recursos e fraudes fiscais. Esse trabalho de fiscalização é importante para combater a concorrência desleal, que prejudica as empresas que trabalham de forma correta e traz prejuízos para o estado", disse o auditor fiscal.
Além dos latões apreendidos, os profissionais contabilizaram outras 165 mil latas e garrafas de cerveja na empresa para um posterior levantamento quantitativo-físico. Algumas estavam com e outras sem documentos fiscais. No entanto, esses produtos ainda não foram apreendidos.
66 mil latões de cerveja avaliados em R$ 432 mil são apreendidos por auditores fiscais no Espírito Santo
66 mil latões de cerveja avaliados em R$ 432 mil são apreendidos por auditores fiscais no Espírito Santo Crédito: Sefaz/Divulgação
Com informações de Viviann Barcelos e Vitor Ferri do G1 ES

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