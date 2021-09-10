1ª e 2ª doses: Cariacica disponibiliza cerca de 4 mil vagas para vacinação

Estão disponíveis para este sábado (11) vagas para a primeira dose do público de 18 anos ou mais e segunda dose das vacinas Pfizer e CoronaVac , além da dose de reforço para pessoas com 70 anos ou mais . Para aqueles tomarão a segunda dose, é importante conferir se estão aptos a receberem a próxima dose da vacina.

“A vacinação não é uma medida individual, é coletiva. Existe uma faixa que se vacina para se proteger, que são os idosos, e outra que precisa se vacinar para proteger a comunidade, que são os jovens. Por mais que os jovens não estejam suscetíveis às formas mais graves da doença, eles podem fazer o vírus circular. Então, se essa população acima de 18 anos não recebe a imunização, o efeito coletivo da vacinação não é atingido. Para voltarmos ao normal, é importante que toda a população se vacine”, alerta Juliana.