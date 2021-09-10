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Covid-19

1ª e 2ª doses: Cariacica disponibiliza cerca de 4 mil vagas para vacinação

Cerca de 25 mil pessoas ainda não agendaram a primeira dose e cerca de 15 mil não voltaram para completar o ciclo vacinal na cidade

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 10:57

Publicado em 

10 set 2021 às 10:57
Vacinação Segunda Dose Coronavac na Loja Maçônica.
Aplicação da vacina contra o coronavírus Crédito: Leonardo Silveira/Prefeitura de Vitória
A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) faz um apelo à população de Cariacica para que se vacinem contra a Covid-19. A estimativa é que cerca de 25 mil pessoas ainda não agendaram a primeira dose e cerca de 15 mil não voltaram para completar o ciclo vacinal, com a segunda dose.
Estão disponíveis para este sábado (11) vagas para a primeira dose do público de 18 anos ou mais e segunda dose das vacinas Pfizer e CoronaVac, além da dose de reforço para pessoas com 70 anos ou mais. Para aqueles tomarão a segunda dose, é importante conferir se estão aptos a receberem a próxima dose da vacina.
Serão cerca de quatro mil vagas, sendo mil para cada público. O agendamento é realizado através do site vacinaeconfia.es.gov.br.
A subsecretária de Saúde de Cariacica Juliana Bruno reforça a importância da população se vacinar para conter a pandemia do coronavírus.
“A vacinação não é uma medida individual, é coletiva. Existe uma faixa que se vacina para se proteger, que são os idosos, e outra que precisa se vacinar para proteger a comunidade, que são os jovens. Por mais que os jovens não estejam suscetíveis às formas mais graves da doença, eles podem fazer o vírus circular. Então, se essa população acima de 18 anos não recebe a imunização, o efeito coletivo da vacinação não é atingido. Para voltarmos ao normal, é importante que toda a população se vacine”, alerta Juliana.

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