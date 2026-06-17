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Tragédia

Jovem capixaba morre afogado em lago nos Estados Unidos

Gabriel Barbosa da Silva, de 22 anos, aproveitava um momento de lazer com amigos após o trabalho quando se afogou no Lago Wakeby, em Massachusetts

Publicado em 17 de Junho de 2026 às 10:28

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

17 jun 2026 às 10:28
Gabriel havia saído com amigos para se refrescar após um dia de calor intenso quando se afogou.
Gabriel Barbosa da Silva foi para os Estados Unidos em busca de oportunidades de trabalho Arquivo da família

Um jovem capixaba de 22 anos morreu após se afogar no Lago Wakeby, na cidade de Mashpee, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. O incidente aconteceu na segunda-feira (15). Gabriel Barbosa da Silva havia saído com amigos para se refrescar após um dia de calor intenso quando se afogou.


A família de Gabriel recebeu a notícia por meio de outros brasileiros que vivem na região. Eles contam com o apoio de um amigo do jovem que mora no local e auxilia na comunicação com as autoridades e nos procedimentos necessários.


De acordo com familiares, Gabriel era natural da comunidade de Águas Claras, em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, e morava havia quase três anos nos Estados Unidos.


No país norte-americano, ele trabalhava com atividades ligadas ao corte de árvores. Segundo a família, Gabriel decidiu morar no exterior em busca de melhores oportunidades, com o objetivo de ajudar a melhorar a qualidade de vida dos pais, contribuir com o tratamento de saúde da mãe e garantir mais segurança financeira para todos.


Os familiares contam que Gabriel era um jovem discreto, simples e trabalhador, conhecido como "um menino da roça", que sempre lutou para conquistar seus objetivos. Ele sonhava em retornar ao Brasil após alcançar estabilidade financeira no exterior.


A família aguarda a liberação do corpo para dar início ao processo de traslado internacional para o Brasil.

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