ES tem potencial turístico de sobra para alavancar seu desenvolvimento

Região de Três Praias, em Guarapari, é uma dos belos cartões-postais do ES Crédito: Ricardo Medeiros

É comum ouvir sobre as potencialidades turísticas do Espírito Santo. Do ponto de vista geográfico, o ES está localizado estrategicamente no litoral brasileiro e próximo a importantes economias. Em um raio de aproximadamente 1.500 quilômetros, tomando o Espírito Santo como centralidade, encontram-se grandes polos consumidores e demográficos, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Brasília.

Esses centros se caracterizam como relevantes emissores e receptores turísticos. Também constituem nós estruturais da rede urbana e da malha de transporte brasileira.

No modal rodoviário, sobretudo, as BRs 101, 262 e 259 conectam o Espírito Santo com tais polos e o restante do país. A duplicação e melhoria dessas rodovias é um aspecto fundamental para o desenvolvimento do ES. Na malha ferroviária, a ligação dos mineiros e capixabas é reforçada pelas paisagens contornadas pelo trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas.

O Porto de Vitória vem aumentando sua presença no mapa das rotas de cruzeiros que partem de outros importantes portos nacionais, como o de Santos (SP). Por fim, os mencionados centros consumidores possuem hubs aeroportuários, por onde são distribuídas parte significativa das viagens aéreas nacionais. Um avião que sai desses hubs com destino ao Aeroporto de Vitória gasta de 50 minutos a uma hora e 40 minutos de voo. Na ótica dos transportes, tais características complementam o quadro de potencialidades turísticas do ES.

Nas perspectivas ambiental e cultural, o Espírito Santo possui uma diversidade de relevantes ativos naturais e monumentais que apresentam relativa proximidade espacial. Um turista que aproveita as belas praias de Guarapari em uma manhã de sol, degustando nossa deliciosa moqueca no almoço, pode perfeitamente fechar o dia com uma visita ao Convento da Penha ou Morro do Moreno para contemplar o pôr do sol.

Veja Também Missão capixaba em terras portuguesas não pode se tornar apenas turismo

No dia seguinte, em algumas horas de carro, o mesmo turista pode subir a região serrana e ser agraciado com as paisagens de Pedra Azul ou do Caparaó, bebendo o famoso café capixaba. Dunas de Itaúnas, sítio histórico de São Mateus, Pontões Capixabas, Pedra do Frade e a Freira, Santuário Nacional de São José de Anchieta e tantas outras localidades, o que não faltam às terras espírito-santenses são atrativos turísticos.

Entendendo o turismo como um fator de desenvolvimento, o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), a Secretaria de Turismo (SETUR) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação (Fapes), em parceria, desenvolveram o boletim economia do turismo e o painel de indicadores do turismo do Espírito Santo. A partir deste mês de janeiro de 2020, tais produtos estão disponibilizados no site do IJSN, congregando um conjunto de indicadores que possibilitam monitorar as atividades econômicas, mercado de trabalho, rendimento, dentre outros indicadores ligados ao turismo para o contexto capixaba.