"ES está de luto": leitores lamentam a morte de Gerson Camata

Ex-governador do Espírito Santo Gerson Camata foi assassinado na quarta-feira (26), em Vitória Crédito: Reprodução

assassinato, cometido à luz do dia, em uma das avenidas mais movimentadas da Praia do Canto, em Vitória. Desde quarta-feira (26), os leitores têm manifestado pelas redes sociais seu pesar pela morte do ex-governador Gerson Camata. Eles lembraram do legado deixado pelo líder político, especialmente para o desenvolvimento do Estado, e lamentaram a brutalidade do, em uma das avenidas mais movimentadas da Praia do Canto, em Vitória.

foi premeditado. O ex-assessor Marcos Venício Moreira Andrade, de 66 anos, confessou o crime no momento da prisão e a polícia agora trabalha para provar que o crime foi planejado. A expectativa é de que o inquérito seja concluído na semana que vem. A Polícia Civil do Espírito Santo acredita que o assassinato do ex-governador Gerson Camata. O ex-assessor Marcos Venício Moreira Andrade, de 66 anos,no momento da prisão e a polícia agora trabalha para provar que o crime foi planejado. A expectativa é de que o inquérito seja concluído na semana que vem.

Empresários, entidades ligadas ao setor econômico do Espírito Santo e políticos de todo o país também lamentaram a morte do ex-governador. Várias autoridades já passaram pelo velório, nesta quinta-feira (27), como os ex-governadores Max Mauro, Vitor Buaiz, o próprio governador, Paulo Hartung, e o governador eleito, Renato Casagrande. Prefeitos e deputados também estiveram no Palácio Anchieta. e políticos de todo o país também lamentaram a morte do ex-governador. Várias autoridades já passaram pelo velório, nesta quinta-feira (27), como os ex-governadores Max Mauro, Vitor Buaiz, o próprio governador, Paulo Hartung, e o governador eleito, Renato Casagrande. Prefeitos e deputados também estiveram no Palácio Anchieta.

Confira alguns comentários deixados por leitores no Facebook do Gazeta Online:

O Espírito Santo está de luto! Perdemos um grande homem, uma grande político e um grande ser humano. Deus abençoe nossa querida Rita Camata, seus filhos e sua família que ficará com um tremendo vazio. Nosso mais forte sentimento de pesar! Que dia triste! (Alessandro Potiguara)



Uma grande covardia o que fizeram com o nosso ex-governador, que ajudou muito o nosso querido Estado do Espírito Santo. Foi um grande governador para nossa Muniz Freire... Muito triste. (Lourimar Pinheiro Soares)



Sempre o admirei muito, um homem bom, bom deputado estadual e federal, senador, governador.... lamentável o ocorrido. Covardia a uma pessoa que nunca fez mal a ninguém. (Luciane Barros)



Sinceramente, acho que não há motivo algum que justifique matar uma pessoa. Quem estava certo ou errado, quem era credor ou devedor, grato ou ingrato... A única coisa, na minha humilde opinião, que explica isso é falta de amor, é falta de Deus! Alguém acaba de perder o marido, o pai, o avô, o irmão, o amigo. E outro alguém perdeu a liberdade, a dignidade, a paz. Isso tudo nos mostra o quanto os valores estão perdidos. (Alzira Maria Oliveira)



A morte de um ser humano como todos nós nos abala, e o pior é saber que estão matando por dinheiro e coisas tão mesquinhas. Independentemente de cor, raça ou questão financeira, quem morreu foi um ser humano que é imagem e semelhança de Deus e com certeza o nosso irmão! (Lenin Leno Rodrigues)



Poucos conheciam a verdadeira essência de Gerson Camata, um cristão fervoroso. Muito triste. Misericórdia! (Marilda Coelho Pinheiro)



Ele fez uma história que sempre ficará marcada. Conhecia ele pessoalmente, sempre muito acolhedor e lutou pelo nosso Estado. Terminar assim é muito triste para todos nós capixabas. (Elvira Malikowski Hammer)



Quanta tristeza, meu Deus. Uma pessoa linda por dentro e por fora. Grande ser humano. Que Deus dê o descanso eterno. Sentimentos à família Camata. (Diomar Ferreira da Silva)



Muito triste! Ele realmente era um contador de casos e com um coração enorme! (Margareth Rabello)



Estou chocada como isso aconteceu num lugar tão movimentado em plena luz do dia. (Raquel Gerde)



O que leva uma pessoa, quando tem o desejo de vingança, com 66 anos de idade, a destruir a própria vida a dos outros? No final não vai ter o maldito dinheiro no bolso. Lamentável. A ganância por dinheiro tem destruído vidas. (Fabiana Martins)



Muito triste, a população está à mercê, não há segurança em nenhum lugar. (Tania Regina de Oliveira)



Ele fez um excelente governo! E defendeu e conseguiu verbas e melhorias para nosso Estado. Quem é muito jovem não sabe! Saudades eternas! (Andrea Malek)



Dificilmente se vê um político não envolvido em falcatruas. Gerson Camata foi o oposto de muitos políticos desonestos, fará muita falta. (Carlos Novais da Silva)



Meus sentimentos a familiares, parentes e amigos. Esse é um momento de muita tristeza para todos que conheciam o Gerson Camata. Só Deus mesmo para nos livrar do mal. (Marinalva dos Santos)