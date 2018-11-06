ES é o único Estado do país a ganhar nota máxima do Tesouro Nacional

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Na próxima segunda-feira (12), o Tesouro Nacional vai divulgar o boletim de finanças públicas com a situação consolidada do caixa dos Estados brasileiros. Mas uma prévia fiscal dos dados referentes a 2017 já indica que o Espírito Santo é o único Estado do país que alcançou a nota A, que é a pontuação máxima da avaliação.

No boletim divulgado no ano passado (em relação ao ano de 2016) sobre a capacidade de pagamento dos entes, somente Espírito Santo e Pará ocupavam as melhores posições. Este ano, porém, o rating A foi conquistado apenas pelo governo capixaba. Nos três principais indicadores analisados - endividamento, poupança corrente e liquidez - o Espírito Santo recebeu nota máxima.

O quadro capixaba é bem diferente do vivido por outros Estados. Pela prévia fiscal, dos 27 entes, um foi classificado como A (ES), 11 receberam nota B (AC, AL, AM, AP, CE, PA, PB, PI, PR, RO e SP), 11 nota C (BA, DF, GO, MA, MS, MT, PE, RN, SC, SE e TO), 2 nota D (RJ e RS) e em 2 casos não constavam as informações (MG e RR).

A avaliação do Tesouro Nacional estabelece critérios em relação a quem pode receber crédito da União. Somente os Estados que estão bem avaliados, ou seja, que têm notas A ou B, estão aptos a contratarem novos empréstimos junto ao governo federal.

Para o secretário da Fazenda do Espírito Santo, Bruno Funchal, a nota A do Tesouro Nacional demonstra a boa situação fiscal do Estado. "É um selo de confiança. Nos dá o aval do governo federal para a obtenção de linhas de financiamento, com taxas de juros mais baixas, além de ser fator que orienta a atração de novos investimentos para o Estado", explica.



