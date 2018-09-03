Era 5G vai muito além da internet rápida

Ricardo Bonora*

As discussões sobre o avanço das redes de telecomunicações rumo ao chamado 5G têm levantado discussões em diversos locais pelo mundo. A implantação dessa tecnologia vai trazer resultados muito mais expressivos do que os observados em etapas anteriores, possibilitando a geração de novos modelos de negócio e, em último grau, vai mudar totalmente a relação com a vida em sociedade.

Para isso, é fundamental entender o que é o 5G e por que seu avanço é tão importante. Para assimilar isso, é preciso voltar no tempo e lembrar como o 2G, 3G e o 4G representaram enquanto avanços tecnológicos de grande impacto, principalmente relacionados aos smartphones.

Essa nova geração vai abraçar uma rede cada vez mais ampla de conexões e, por isso, ela já fomenta o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias

A segunda geração de celulares trouxe como grande diferencial o uso de SMS e envio de e-mails. Com o 3G, foi possível pela primeira vez enviar fotos e vídeos para outros aparelhos. Em seguida, o 4G ampliou, e muito, as capacidades dos aparelhos ao permitir baixar conteúdos e fazer grande parte das tarefas com as quais estamos acostumados – ouvir música, assistir séries etc.

A principal vantagem que o 5G trará ao mercado estará na possibilidade de criar novos segmentos de negócios e fomentar uma sociedade cada vez mais conectada. Essa nova geração vai abraçar uma rede cada vez mais ampla de conexões e, por isso, ela já fomenta o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, como carros autônomos, drones usados para serviços de entrega e o uso de realidade virtual.

O 5G será aplicável aos campos mais distintos; será relacionado ao mundo da IoT (internet das coisas) e, consequentemente, atraindo o interesse de muitas empresas. Será um impacto não apenas tecnológico, mas também econômico, tanto que se espera, segundo um estudo apresentado no Mobile World Congress 2017, criar um mercado de US$ 1.200 bilhões nos próximos dez anos.

Analisando essa inovação sob um espectro de longo prazo, será possível formar uma sociedade cada vez mais empática e criativa, na qual a tecnologia será mais um importante instrumento para a democratização do acesso à educação e saúde de qualidade.