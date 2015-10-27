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Vila Velha suspende iluminação de Natal e shows da Virada de Ano

Fica garantida na festa de Ano Novo, apenas show pirotécnico. De acordo com o prefeito Rodney Rocha Miranda, a expectativa da cidade é de receber cerca de 1 milhão de turistas no verão

Publicado em 27 de Outubro de 2015 às 14:24

Publicado em 

27 out 2015 às 14:24
Festa de Ano Novo em Vila Velha terá show pirotécnico, mas os shows da virada estão suspensos, assim como a iluminação de Natal. De acordo com o prefeito Rodney Rocha Miranda, a expectativa da cidade é de receber cerca de 1 milhão de turistas no verão.
O orçamento do município para 2016 deve ser reduzido em 20% em relação ao deste ano e medidas de contenção de gastos começam a ser aplicadas a partir de 3 de novembro, quando o expediente administrativo passará a ser de 12 às 19hs.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Prefeito Rodney Miranda - 27-10-15

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