Vila Velha suspende iluminação de Natal e shows da Virada de Ano

Festa de Ano Novo em Vila Velha terá show pirotécnico, mas os shows da virada estão suspensos, assim como a iluminação de Natal. De acordo com o prefeito Rodney Rocha Miranda, a expectativa da cidade é de receber cerca de 1 milhão de turistas no verão.

O orçamento do município para 2016 deve ser reduzido em 20% em relação ao deste ano e medidas de contenção de gastos começam a ser aplicadas a partir de 3 de novembro, quando o expediente administrativo passará a ser de 12 às 19hs.