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Entrevista

Verão capixaba poderá registrar temperatura de até 40°C, afirma climatologista

O capixaba já deve se preparar para situações de extremos no clima, ora com períodos de muita chuva e ora de escassez dela

Publicado em 13 de Outubro de 2015 às 14:31

Publicado em 

13 out 2015 às 14:31
O capixaba já deve se preparar para situações de extremos no clima, ora com períodos de muita chuva e ora de escassez dela. Para o verão, estimativas dão conta de que a temperatura média em Vitória e em demais cidades localizadas no nível do mar, deverá chegar a 38ºC, com dias de extremos calor, pode atingir 40ºC, um aumento de até 3ºC.
Quem explica os efeitos do clima na saúde humana e o que levou a esta situação é o Climatologista e Pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, Carlos Nobre.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Carlos Nobre - 13-10-15

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