Verão capixaba poderá registrar temperatura de até 40°C, afirma climatologista

O capixaba já deve se preparar para situações de extremos no clima, ora com períodos de muita chuva e ora de escassez dela. Para o verão, estimativas dão conta de que a temperatura média em Vitória e em demais cidades localizadas no nível do mar, deverá chegar a 38ºC, com dias de extremos calor, pode atingir 40ºC, um aumento de até 3ºC.