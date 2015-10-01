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DIA INTERNACIONAL DO IDOSO

Uma em cada nove pessoas no mundo já tem mais de 60 anos

As projeções das Nações Unidas indicam ainda que em 2050, pela primeira vez na história, haverá mais idosos que crianças menores de 15 anos

Publicado em 01 de Outubro de 2015 às 14:31

Publicado em 

01 out 2015 às 14:31
Esta quinta-feira, 1º de Outubro, é comemorado o Dia Internacional do Idoso. Este dia foi instituído em 1991 pela ONU e tem como objetivo sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa.
De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, as projeções das Nações Unidas indicam que uma em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais. O estudo aponta ainda que em 2050, pela primeira vez na história, haverá mais idosos que crianças menores de 15 anos. No Brasil, segundo pesquisa do IBGE, a população idosa totaliza 23,5 milhões de pessoas, contabilizando 12,1% da população.
Em entrevista à rádio CBN Vitória, a médica geriatra, Caroline Pupin, explica que para chegar à "melhor idade" com saúde, tem que se pensar em prevenção. Ela explica também quando devemos nos preocupar com os 'esquecimentos'. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Caroline Pupin - 01-10-15

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