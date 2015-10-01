Uma em cada nove pessoas no mundo já tem mais de 60 anos

Esta quinta-feira, 1º de Outubro, é comemorado o Dia Internacional do Idoso. Este dia foi instituído em 1991 pela ONU e tem como objetivo sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa.

De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, as projeções das Nações Unidas indicam que uma em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais. O estudo aponta ainda que em 2050, pela primeira vez na história, haverá mais idosos que crianças menores de 15 anos. No Brasil, segundo pesquisa do IBGE, a população idosa totaliza 23,5 milhões de pessoas, contabilizando 12,1% da população.

Em entrevista à rádio CBN Vitória, a médica geriatra, Caroline Pupin, explica que para chegar à "melhor idade" com saúde, tem que se pensar em prevenção. Ela explica também quando devemos nos preocupar com os 'esquecimentos'.