Temperaturas vão ficar acima da média com aproximação do verão

Na última semana, depois de um tempo mais seco e quente, se aguardava a chegada da chuva, em regiões com a Grande Vitória, mas ela se concentrou na região Sul capixaba. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o meteorologista do Incaper, Hugo Ramos, destacou que o tempo nublado deste início de semana se deve ao avanço de uma frente fria na região. "Tivemos chuva de 23 mm em Cachoeiro de Itapemirim, e pouco mais de 10 mm na região de Castelo e Caparó", lembrou. A partir de quarta-feira, a chuva começa a diminuir com o deslocamento da frente fria pelo oceano.
Sobre o fenômeno El Niño, Hugo Ramos destaca que ele não regula o regime de chuvas na região Sudeste, onde está o Espírito Santo. Mas sobre as temperaturas, esse aquecimento das águas do Pacífico provoca a tendência, para o próximo trimestre, temperaturas acima das médias históricas.
"Em alguns momentos, pode haver picos de temperaturas, principalmente por conta da aproximação do verão", diz Hugo Ramos, meteorologista do Incaper. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fábio Botacin - Hugo Ramos - 05-10-15