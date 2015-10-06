Temperaturas vão ficar acima da média com aproximação do verão

Na última semana, depois de um tempo mais seco e quente, se aguardava a chegada da chuva, em regiões com a Grande Vitória, mas ela se concentrou na região Sul capixaba. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o meteorologista do Incaper, Hugo Ramos, destacou que o tempo nublado deste início de semana se deve ao avanço de uma frente fria na região. "Tivemos chuva de 23 mm em Cachoeiro de Itapemirim, e pouco mais de 10 mm na região de Castelo e Caparó", lembrou. A partir de quarta-feira, a chuva começa a diminuir com o deslocamento da frente fria pelo oceano.