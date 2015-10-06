Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ESPÍRITO SANTO

Temperaturas vão ficar acima da média com aproximação do verão

Na última semana, depois de um tempo mais seco e quente, se aguardava a chegada da chuva, em regiões com a Grande Vitória, mas ela se concentrou na região Sul capixaba

Publicado em 05 de Outubro de 2015 às 23:02

Publicado em 

05 out 2015 às 23:02
Na última semana, depois de um tempo mais seco e quente, se aguardava a chegada da chuva, em regiões com a Grande Vitória, mas ela se concentrou na região Sul capixaba. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o meteorologista do Incaper, Hugo Ramos, destacou que o tempo nublado deste início de semana se deve ao avanço de uma frente fria na região. "Tivemos chuva de 23 mm em Cachoeiro de Itapemirim, e pouco mais de 10 mm na região de Castelo e Caparó", lembrou. A partir de quarta-feira, a chuva começa a diminuir com o deslocamento da frente fria pelo oceano.
Sobre o fenômeno El Niño, Hugo Ramos destaca que ele não regula o regime de chuvas na região Sudeste, onde está o Espírito Santo. Mas sobre as temperaturas, esse aquecimento das águas do Pacífico provoca a tendência, para o próximo trimestre, temperaturas acima das médias históricas.
"Em alguns momentos, pode haver picos de temperaturas, principalmente por conta da aproximação do verão", diz Hugo Ramos, meteorologista do Incaper. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fábio Botacin - Hugo Ramos - 05-10-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Câmara dos EUA aprova resolução que limita poderes de Trump: os avanços na tentativa de encerrar as guerras no Irã e no Líbano
Imagem de destaque
Vias da Serra serão interditadas para confecção de tapetes de Corpus Christi
Granizo permanece intacto mesmo dois dias após tempestade em Muniz Freire
Granizo permanece intacto mesmo dois dias após tempestade em Muniz Freire

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados