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EMPREENDEDORISMO

Sucesso no mercado requer gosto pelo negócio, disciplina, estudo e planejamento

Analista do Sebrae ensina os caminhos percorridos por empreendedores de sucesso

Publicado em 03 de Outubro de 2015 às 18:23

Publicado em 

03 out 2015 às 18:23
Primeiro é necessário definir qual negócio você deseja abrir no mercado. Pense nas atividades que você gosta de fazer e as quais você apresenta habilidades notórias. Depois, é necessário se planejar: o espaço físico onde você vai atuar, sua área de abrangência e qual público você atenderá, quais serão seus custos, suas despesas e impostos, por exemplo. Por último, capacitação e estudos referentes à área de atuação são fundamentais, como por exemplo, finanças, marketing e mídias sociais.
Essas são as etapas percorridas por quem inicia um negócio de sucesso. "Desta forma você estará muito mais confiante. Suas chances de sucesso serão maiores", afirmou a analista técnica do Sebrae no Espírito Santo, Jéssika Tristão, ao falar sobre os caminhos de empreendedores que alcançam suas metas. Ouça.
Entrevista - Jessika Tristão - Analista Técnica do Sebrae ES - 03-10-2015
Serviço
Dúvidas a respeito de como abrir o próprio negócio podem ser respondidas pelo Sebrae, por meio do telefone 0800 570 0800. A ligação é gratuita. A Primeira Feira do Empreendedor acontece nos dias 08 e 09 de outubro, na Praça Duque de Caxias, em Vila Velha. O evento será aberto à população, porém para participar da Roda de Negócios, os microempreendedores precisam fazer a sua inscrição pelo site www.femicro-es.com.br/feiravv.

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