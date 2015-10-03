Sucesso no mercado requer gosto pelo negócio, disciplina, estudo e planejamento

Primeiro é necessário definir qual negócio você deseja abrir no mercado. Pense nas atividades que você gosta de fazer e as quais você apresenta habilidades notórias. Depois, é necessário se planejar: o espaço físico onde você vai atuar, sua área de abrangência e qual público você atenderá, quais serão seus custos, suas despesas e impostos, por exemplo. Por último, capacitação e estudos referentes à área de atuação são fundamentais, como por exemplo, finanças, marketing e mídias sociais.