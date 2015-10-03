Sucesso no mercado requer gosto pelo negócio, disciplina, estudo e planejamento

Primeiro é necessário definir qual negócio você deseja abrir no mercado. Pense nas atividades que você gosta de fazer e as quais você apresenta habilidades notórias. Depois, é necessário se planejar: o espaço físico onde você vai atuar, sua área de abrangência e qual público você atenderá, quais serão seus custos, suas despesas e impostos, por exemplo. Por último, capacitação e estudos referentes à área de atuação são fundamentais, como por exemplo, finanças, marketing e mídias sociais.
Essas são as etapas percorridas por quem inicia um negócio de sucesso. "Desta forma você estará muito mais confiante. Suas chances de sucesso serão maiores", afirmou a analista técnica do Sebrae no Espírito Santo, Jéssika Tristão, ao falar sobre os caminhos de empreendedores que alcançam suas metas. Ouça.
Entrevista - Jessika Tristão - Analista Técnica do Sebrae ES - 03-10-2015
Serviço
Dúvidas a respeito de como abrir o próprio negócio podem ser respondidas pelo Sebrae, por meio do telefone 0800 570 0800. A ligação é gratuita. A Primeira Feira do Empreendedor acontece nos dias 08 e 09 de outubro, na Praça Duque de Caxias, em Vila Velha. O evento será aberto à população, porém para participar da Roda de Negócios, os microempreendedores precisam fazer a sua inscrição pelo site www.femicro-es.com.br/feiravv.