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Cidades

Serra: uso de drones para flagrar descarte irregular de lixo na cidade

Ouça detalhes na entrevista com o secretário de Serviços, Enivaldo Dias

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 11:30

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 jun 2026 às 11:30
Placa anuncia Cantinho do Céu, mas lixo em bairro da Serra inferniza moradores
Placa anuncia Cantinho do Céu, mas lixo em bairro da Serra inferniza moradores Crédito: André Afonso
A prefeitura da Serra tem intensificado o combate ao descarte irregular de resíduos com o auxílio da tecnologia, com destaque para o uso de drones. O monitoramento aéreo é realizado pela secretaria de Serviços, que mapeia as infrações. Atualmente os pontos críticos com maior incidência são os bairros Jardim Carapina e Novo Porto Canoa.
Ainda, de acordo com a administração municipal, "o trabalho funciona de forma integrada. Após o recebimento das imagens aéreas, os processos são encaminhados ao Departamento de Trânsito para a identificação dos proprietários dos veículos flagrados. Com os dados dos infratores, os fiscais da secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) aplicam as penalidades conforme o Código de Meio Ambiente da Serra.
As multas para o descarte irregular variam de R$ 50 a R$ 1.000 para pessoas físicas. Para microempreendedores, os valores ficam entre R$ 1.001 e R$ 2.000. Já para pessoas jurídicas, a autuação vai de R$ 5.001 a R$ 10.000. Em caso de reincidência no período de cinco anos, os valores podem ser triplicados. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Serviços, Enivaldo Dias, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Enivaldo Dias - 03-06-26.mp3

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