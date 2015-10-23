Senhas para o mutirão de renegociação de dívidas do Procon-ES serão distribuídas no dia anterior

Senhas para o mutirão de renegociação de dívidas do Procon Estadual passarão a ser distribuídas, a partir desta sexta-feira (23), às 16 horas, e valerão para o atendimento no dia seguinte. Com exceção desta sexta-feira (23) cujo atendimento valerá para a próxima segunda (26), já que não haverá funcionamento neste final de semana.