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ENDIVIDADOS

Senhas para o mutirão de renegociação de dívidas do Procon-ES serão distribuídas no dia anterior

A informação é da diretora-presidente do Procon Estadual, Denise Izaíta. Ela explica que a medida é para evitar que as pessoas durmam ou fiquem dias na fila

Publicado em 23 de Outubro de 2015 às 13:54

Publicado em 

23 out 2015 às 13:54
Senhas para o mutirão de renegociação de dívidas do Procon Estadual passarão a ser distribuídas, a partir desta sexta-feira (23), às 16 horas, e valerão para o atendimento no dia seguinte. Com exceção desta sexta-feira (23) cujo atendimento valerá para a próxima segunda (26), já que não haverá funcionamento neste final de semana.
A informação é da diretora-presidente do Procon Estadual, Denise Izaíta, que conta que no Estado há 600 mil endividados. Segundo ela, a medida é para evitar que as pessoas durmam o fiquem dias na fila.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Denize Izaita Procon - 23-10-15

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