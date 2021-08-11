Sem cumprir normas, fios elétricos levam a risco de incêndio ou aumento no consumo de energia

Empresa investigada vendeu fios de baixa qualidade para ao menos dez estados Crédito: Polícia Civil/Divulgação

Na terça-feira (10), a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), em ação integrada com o Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (Ipem) e a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, deflagrou a Operação Elétron, que interditou uma fábrica de fios elétricos localizada na Serra. Um empresário da Praia do Canto, em Vitória, foi preso.

De acordo com laudo do Instituto, os fios elétricos produzidos pela fábrica, que eram vendidos para todo o país, apresentavam irregularidades capazes de causar o superaquecimento da rede de energia, curto circuitos e até mesmo incêndios, além de aumentarem significativamente o consumo de energia elétrica, gerando aumento da conta do consumidor.

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor-presidente do Ipem, Rogério Pinheiro, falou sobre o assunto. Entre os destaques: os cuidados na hora da compra do fio, como proceder se tiver dúvida sobre a qualidade do produto e quais são os testes feitos. Ouça a entrevista completa: