Saiba como identificar se o azeite de oliva é extravirgem ou falsificado

Você sabe diferenciar se um azeite é de fato bom ou ruim, extravirgem ou falsificado? Para garantir que o consumidor esteja levando para a casa a classificação máxima do óleo, o governo passou a contar com a ajuda de especialistas na fiscalização do produto. No último ano, 24 marcas foram suspensas de comercialização no país. Quem explica é Glauco Bertoldo, diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Ministério da Agricultura.