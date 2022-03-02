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Consumidor

Saiba como identificar se o azeite de oliva é extravirgem ou falsificado

Quem explica é Glauco Bertoldo, diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Ministério da Agricultura

Publicado em 02 de Março de 2022 às 11:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 mar 2022 às 11:46
Azeite de oliva
Azeite de oliva Crédito: Pexels
Você sabe diferenciar se um azeite é de fato bom ou ruim, extravirgem ou falsificado? Para garantir que o consumidor esteja levando para a casa a classificação máxima do óleo, o governo passou a contar com a ajuda de especialistas na fiscalização do produto. No último ano, 24 marcas foram suspensas de comercialização no país. Quem explica é Glauco Bertoldo, diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Ministério da Agricultura. 
Como é a fiscalização
A fiscalização faz, primeiro, testes de fraude, que investiga se um produto é, de fato, um azeite. Depois, se aprovado, ele segue para os testes de qualidade, que checam a veracidade da classificação como virgem, extravirgem, etc. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Glauco Bertoldo - 02-03-22.mp3

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