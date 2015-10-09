Representação contra Cunha deverá ser analisada pelo vice da Câmara, diz corregedor Manato

Um grupo de 29 deputados de sete partidos, incluindo PT, PSOL, PPS, Rede, PROS, PSB e PMDB, entregaram nesta quarta-feira (7) na Corregedoria da Câmara dos Deputados um pedido para que as denúncias contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), sejam investigadas. Cunha é investigado na Operação Lava Jato e, em agosto, foi denunciado pela Procuradoria Geral da República no Supremo Tribunal Federal (STF) sob a acusação de que teria se beneficiado do esquema de corrupção na Petrobras.

A representação foi apresentada ao corregedor parlamentar, o capixaba Carlos Manato (SD-ES), que deverá encaminhá-lo à presidência da Mesa Diretora da Câmara, comandada pelo próprio Cunha. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o deputado explica que Eduardo Cunha, por lei, está impedido de analisar a representação.

"O processo já tem número, que é 142525/2015, e ele já foi encaminhado para a Secretaria Geral da Mesa para conferir as assinaturas. Quando voltar, vou encaminhar à presidência. Mas na Lei que regulamenta a administração pública federal, de número 9784, o presidente vai se tornar impedido de se posicionar, e processo segue automaticamente para seu sucessor imediato - no caso, o vice-presidente da Câmara. Ele (Cunha) está automaticamente impedido por estar envolvido", disse.

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