"Renegocia": consumidor poderá negociar dívidas em atraso no ES

Dívidas poderão ser renegociadas em mutirão Crédito: Pexels

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) deu início na segunda-feira (24) o "Renegocia!", um mutirão nacional para negociação de dívidas de consumidores que estão enfrentando dificuldades financeiras. A iniciativa vai até o dia 11 de agosto, com atendimento nos órgãos de defesa do consumidor de todo o país: Procons, Ministério Público, Defensoria Pública e associações. Não há limites nos valores das dívidas e da renda para participar do mutirão.

No Espírito Santo, basta que o consumidor agende o seu atendimento e compareça à sede do Procon Estadual, no Centro de Vitória, ou na unidade do Procon localizada no Faça Fácil Cariacica, entre os dias 24 de julho e 11 de agosto. Além disso, deverá o consumidor ser o titular da dívida e apresentar, na hora do atendimento, os seus documentos pessoais como Carteira de Identidade, CPF e documentos relacionados à dívida como contrato, fatura, boleto, entre outros. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora-presidente do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Jose Carlos Schaeffer - Letícia Coelho Nogueira - 25-07-23.mp3

SERVIÇO

Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas Renegocia

Data: 24 de julho até 11 de agosto

Agendamento: Os atendimentos presenciais na sede devem ser agendados, por meio do site agenda.es.gov.br. Caso o consumidor queira ser atendido no Faça Fácil Cariacica, deverá agendar o seu atendimento no site facafacil.es.gov.br.