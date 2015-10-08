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Entrevista

Relatório da CPI do Pó Preto pede lei mais rígida para controle de emissão de poluentes

Acompanhe em entrevista à CBN Vitória, o que presidente da CPI, deputado Rafael Favatto, diz sobre as recomendações

Publicado em 08 de Outubro de 2015 às 15:20

Publicado em 

08 out 2015 às 15:20
As grandes empresas que atuam com mineração e siderurgia são as principais responsáveis pelo agravamento da poluição atmosférica no Espírito Santo. É o que concluiu a Comissão Parlamentar de Inquérito do Pó Preto da Assembleia Legislativa, que em seu relatório final pediu lei mais rígida para controlar a emissão de poluentes. Acompanhe em entrevista à CBN Vitória, o que presidente da CPI, deputado Rafael Favatto, diz sobre as recomendações da CPI.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dep Rafael Favatto - 08-10-15

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