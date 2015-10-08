Relatório da CPI do Pó Preto pede lei mais rígida para controle de emissão de poluentes

As grandes empresas que atuam com mineração e siderurgia são as principais responsáveis pelo agravamento da poluição atmosférica no Espírito Santo. É o que concluiu a Comissão Parlamentar de Inquérito do Pó Preto da Assembleia Legislativa, que em seu relatório final pediu lei mais rígida para controlar a emissão de poluentes. Acompanhe em entrevista à CBN Vitória, o que presidente da CPI, deputado Rafael Favatto, diz sobre as recomendações da CPI.