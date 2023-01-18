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Quais são as novidades científicas previstas para 2023?

Em entrevista à CBN Vitória, o médico infectologista, Lauro Ferreira Pinto, fala sobre o assunto

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 12:03

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

18 jan 2023 às 12:03
Novidades para área científica em 2023
Novidades para área científica em 2023 Crédito: Pixabay
A "Nature", importante revista científica britânica, descreveu, há algumas semanas, quais prováveis novidades devemos esperar dos vários campos das ciências em 2023. Na área de vacinas, seguindo o sucesso das vacinas de mRNA contra Covid, a BioNTech, alemã, deverá iniciar os primeiros ensaios em humanos de novas vacinas contra malária, tuberculose e herpes genital. A Moderna, sua concorrente de Massachussetts, também iniciará testes de vacinas contra herpes genital e zoster. A BioNTech e a Pfizer já estão testando vacinas para proteção simultânea de Covid e gripe. Em entrevista à CBN Vitória, o médico infectologista, Lauro Ferreira Pinto, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patricia Vallim - Lauro Ferreira Pinto - 18-01-23.mp3

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