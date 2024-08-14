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Justiça, Segurança e Cidadania

Prazo para fechar se aproxima e manicômio do ES tem 37 pacientes

A unidade deverá encerrar suas atividades em 28 de agosto

Publicado em 14 de Agosto de 2024 às 12:21

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

14 ago 2024 às 12:21
Manicômio Judiciário
Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (UCTP), em Cariacica Sede Crédito: Fernando Madeira
A menos de quinze dias para o seu fechamento, o manicômio judiciário, nome popular da Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (UCTP) do Espírito Santo, está com 37 pacientes internados. A dificuldade ainda reside em convencer as famílias a receber de volta os que passaram um período internados e onde abrigar os que possuem uma condição mais grave. É o caso de 8 internos que não têm condições de voltar ao convívio social. Três deles são considerados casos críticos, como o de um homicida, um agressor sexual e um canibal. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - JUSTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA -14-08-24.mp3

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