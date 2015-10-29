Piloto que participou do resgate às vítimas das enchentes de 2013 lança livro e conta sobre combate a incêndios

De 17 de dezembro de 2013 até 7 de janeiro de 2014, histórias dramáticas das vítimas das enchentes marcaram a história do Espírito Santo. Reunidas, as histórias viraram livro - Anjos Audazes, de autoria do piloto Marcelo Hollanda, do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) da Polícia Militar do Espírito Santo.

"A vontade de materializar em livro veio em seguida porque as memórias não saiam da minha cabeça", comenta o capitão Marcelo de Hollanda em entrevista ao programa CBN Cotidiano. Na conversa ele também fala sobre os mais de 80 chamados atendidos para combater incêndios em vegetação nesse período de estiagem que atinge o Espírito Santo. Ouça na íntegra: