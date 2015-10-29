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SECA NO ESPÍRITO SANTO

Piloto que participou do resgate às vítimas das enchentes de 2013 lança livro e conta sobre combate a incêndios

Foram 17 dias de trabalho de resgate às vítimas das enchentes que atingiram o estado em 2013

Publicado em 29 de Outubro de 2015 às 20:57

Publicado em 

29 out 2015 às 20:57
De 17 de dezembro de 2013 até 7 de janeiro de 2014, histórias dramáticas das vítimas das enchentes marcaram a história do Espírito Santo. Reunidas, as histórias viraram livro - Anjos Audazes, de autoria do piloto Marcelo Hollanda, do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) da Polícia Militar do Espírito Santo.
"A vontade de materializar em livro veio em seguida porque as memórias não saiam da minha cabeça", comenta o capitão Marcelo de Hollanda em entrevista ao programa CBN Cotidiano. Na conversa ele também fala sobre os mais de 80 chamados atendidos para combater incêndios em vegetação nesse período de estiagem que atinge o Espírito Santo. Ouça na íntegra:
Entrevista - Fábio Botacin - Capitão Marcelo - 29-10-15

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