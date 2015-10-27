Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • "Pense rico e aja probre", comenta Luciano Salamacha sobre o que é ser um empreendedor na crise
ENTREVISTA

"Pense rico e aja probre", comenta Luciano Salamacha sobre o que é ser um empreendedor na crise

Luciano Salamacha é formado em Direito com MBA em Gestão Empresarial, pós-graduação em Gestão Industrial, mestre em Engenharia da Produção e doutor em Administração

Publicado em 27 de Outubro de 2015 às 17:55

Publicado em 

27 out 2015 às 17:55
Em um cenário incerto de crise político-econômica, que deixa empresários hesitantes, Luciano Salamacha afirma que o segredo é treinar o cérebro para não se estressar e tomar decisões inteligentes. Ele diz que, gerenciando melhor a si mesmo, o empresário também consegue gerenciar melhor sua empresa. Esse momento de crise, apesar de ser desafiador, também gera oportunidades. Ouça na íntegra as dicas do economista:
Entrevista - Fábio Botacin - Luciano Salamacha - 27-10-15
Serviço:
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae ES) realiza, este mês, o Seminário Desafios do Crescimento.
O evento acontecerá no Vitória Grand Hall, no dia 28 de outubro, a partir das 18h30, em Vitória. As inscrições são gratuitas, porém limitadas, e podem ser feitas pelo 0800 570 0800. Poderão participar até duas pessoas por CNPJ.
O seminário contará com palestras e cases de três empresários de sucesso, que abordarão a importância de pensar e tomar decisões considerando o cenário atual de crise no país. Entre os palestrantes está Luciano Salamacha, que falará sobre “Decisões empresariais em tempo de crise”.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ação de renegociação e quitação de dívidas vai atender consumidores de quatro cidades capixabas
Redução de até 70% nas dívidas tributárias: o novo edital de transação da PGFN n.º 06/2026
O ator, diretor, humorista e apresentador Fábio Porchat estreia o espetáculo
Condomínio processa Fabio Porchat por supostas dívidas de mais de R$ 21 mil no Rio
Operação prende oito suspeitos de integrar grupo de tráfico de drogas em Itarana
Operação prende suspeitos de integrar grupo de tráfico de drogas em Itarana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados