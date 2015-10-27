"Pense rico e aja probre", comenta Luciano Salamacha sobre o que é ser um empreendedor na crise

Em um cenário incerto de crise político-econômica, que deixa empresários hesitantes, Luciano Salamacha afirma que o segredo é treinar o cérebro para não se estressar e tomar decisões inteligentes. Ele diz que, gerenciando melhor a si mesmo, o empresário também consegue gerenciar melhor sua empresa. Esse momento de crise, apesar de ser desafiador, também gera oportunidades. Ouça na íntegra as dicas do economista:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Luciano Salamacha - 27-10-15

Serviço:

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae ES) realiza, este mês, o Seminário Desafios do Crescimento.

O evento acontecerá no Vitória Grand Hall, no dia 28 de outubro, a partir das 18h30, em Vitória. As inscrições são gratuitas, porém limitadas, e podem ser feitas pelo 0800 570 0800. Poderão participar até duas pessoas por CNPJ.