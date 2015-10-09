Pelo menos 300 oestão com contratos paralisados no Espírito Santobras

Pelo menos 300 obras estão com contratos paralisados no Espírito Santo. Os dados são do Geo-Obras ES, uma ferramenta de acompanhamento do cidadão do andamento das obras públicas no Espírito Santo e disponibilizadas pelo Tribunal de Contas do Estado.
Em entrevista ao CBN Vitória, o Chefe do Núcleo de Engenharia e Obras do Geo-Obras, Holdar de Barros, explica que dos cerca de R$ 2 bilhões investidos nestas obras, 50% estão no setor de infraestrutura e transportes.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Holdar de Barros - 09-10-15