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Entrevista

Pelo menos 300 oestão com contratos paralisados no Espírito Santobras

Dos cerca de R$ 2 bilhões investidos nestas obras, 50% estão no setor de infraestrutura e transportes. Os dados são do Geo-Obras ES do Tribunal de Contas do Estado

Publicado em 09 de Outubro de 2015 às 15:19

Publicado em 

09 out 2015 às 15:19
Pelo menos 300 obras estão com contratos paralisados no Espírito Santo. Os dados são do Geo-Obras ES, uma ferramenta de acompanhamento do cidadão do andamento das obras públicas no Espírito Santo e disponibilizadas pelo Tribunal de Contas do Estado.
Em entrevista ao CBN Vitória, o Chefe do Núcleo de Engenharia e Obras do Geo-Obras, Holdar de Barros, explica que dos cerca de R$ 2 bilhões investidos nestas obras, 50% estão no setor de infraestrutura e transportes.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Holdar de Barros - 09-10-15

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