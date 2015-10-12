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PLANO DIRETOR MUNICIPAL

PDM de Guarapari prevê diminuição da densidade populacional e até migração do aeroporto da cidade

O secretário municipal de Planejamento, Desenvolvimento Rural e Urbano, José Antônio Chalhub, explica as principais propostas que serão encaminhadas à Câmara de Vereadores

Publicado em 12 de Outubro de 2015 às 13:32

Publicado em 

12 out 2015 às 13:32
Novo Plano Diretor Municipal (PDM) de Guarapari. que deverá ser encaminhado na próxima semana à Câmara de Vereadores, prevê a diminuição da densidade populacional, com a limitação da altura das edificações; construção de uma nova ponte; reordenamento para estádio, autódromo, marina e até a mudança de local do atual aeroporto regional da cidade. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o secretário Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Rural e Urbano, José Antônio Chalhub, fala também sobre a regularização fundiária. Hoje, 127 loteamentos estão irregulares no município. 
Entrevista - José Antonio Chalhub Junior - 12-10-2015.mp3

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