PDM de Guarapari prevê diminuição da densidade populacional e até migração do aeroporto da cidade

Novo Plano Diretor Municipal (PDM) de Guarapari. que deverá ser encaminhado na próxima semana à Câmara de Vereadores, prevê a diminuição da densidade populacional, com a limitação da altura das edificações; construção de uma nova ponte; reordenamento para estádio, autódromo, marina e até a mudança de local do atual aeroporto regional da cidade. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o secretário Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Rural e Urbano, José Antônio Chalhub, fala também sobre a regularização fundiária. Hoje, 127 loteamentos estão irregulares no município.