Paulo Hartung não tem expectativa de conceder, ainda este ano, aumento e abono salarial para o funcionalismo público

O governador Paulo Hartung, em entrevista à rádio CBN Vitória, fala sobre a situação financeira do Estado, a crise política brasileira, a crise hídrica e sobre as eleições municipais de 2016.

Entre os destaques, a falta de expectativa para se conceder, ainda este ano, aumento para o funcionalismo público e abono salarial. Projeto de implantação do aquaviário fica suspenso enquanto não houver uma solução financeira.Sobre a Terceira Ponte, investimentos e reajuste de pedágio estão condicionados ao fim da auditoria do Tribunal de Contas do Estado e da tramitação de recursos na Justiça.

Paulo Hartung anunciou que vai prorrogar até o fim deste ano o Refis e que a crise de falta de água passa pela necessidade de recuperação das nascentes. Hartung também disse não se opor à chegada do Uber, mas enfatizou que esta é uma discussão municipal.