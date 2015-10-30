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VERÃO NA CBN

Parque da Cidade na Serra terá a maior árvore de Natal do Espírito Santo

Intervenções no Rio Jacaraípe, obras de ciclovias nas calçadas da orla, programações musicais nos balneários serão os principais investimentos do município para o verão

Publicado em 30 de Outubro de 2015 às 17:41

Publicado em 

30 out 2015 às 17:41
A cidade da Serra se prepara para atrair mais turistas para o verão. Já no próximo mês, a maior árvore de Natal do Estado será montada no Parque da Cidade, em Laranjeiras. Cerca de 90% dos custos serão pagos pela iniciativa privada. Além disso, para o verão, o município contará com outras obras. 
Em entrevista, o prefeito Audifax Barcelos relata algumas dessas obras. Somente a intervenção no Rio Jacaraípe serão investidos R$ 15 bilhões para dragagem, alargamento e construção de uma orla com pista para pedestre e ciclovia. Confira os detalhes.
Entrevista - Patrícia Vallim - Audifax Barcelos - 30-10-15

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