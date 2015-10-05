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Entrevista

Pagamento do 13° salário dos funcionários das prefeituras pode atrasar

A informação é do prefeito de Venda Nova do Imigrante e presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo, Dalton Perim

Publicado em 05 de Outubro de 2015 às 15:06

Publicado em 

05 out 2015 às 15:06
O pagamento do décimo terceiro salário do funcionalismo municipal pode ficar comprometido por conta da crise econômica. A informação é do prefeito de Venda Nova do Imigrante e presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo, Dalton Perim. 
Ele informou que em muitas cidades já houve corte de 30% no salário dos comissionados, acúmulo de funções por secretários, e agora, os prefeitos caminham para a redução na oferta de serviços.
Segundo o presidente, na próxima quinta-feira (08), setores administrativos dos municípios capixabas vão paralisar suas atividades em um protesto para chamar atenção da sociedade capixaba para a grave crise.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Prefeito Dalto Perim - 05-10-15

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