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2 de outubro

Onde vou votar? Que documentos levar? Esclareça suas dúvidas para as eleições

As explicações são da integrante do Grupo de Trabalho de Mesários do TRE-ES, Rosiane Marrochi

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 18:09

Adalberto Cordeiro

Adalberto Cordeiro

Publicado em 

27 set 2022 às 18:09
Eleições
Eleições Crédito: Agência Brasil
O primeiro turno das eleições gerais deste ano acontece no domingo (2). Com a proximidade da data, é hora de ficar atento à dúvidas de eleitores sobre o que pode ou não pode no dia e na hora de votar. Você sabe, por exemplo, como descobrir onde você vota? Quem pode votar? O que levar no dia de votação? Em entrevista ao CBN Cotidiano, a integrante do Grupo de Trabalho de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Rosiane Marrochi, esclarece as principais dúvidas sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Adalberto Cordeiro - Rosiane Marrochi - 27-09-22

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