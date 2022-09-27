Onde vou votar? Que documentos levar? Esclareça suas dúvidas para as eleições

O primeiro turno das eleições gerais deste ano acontece no domingo (2). Com a proximidade da data, é hora de ficar atento à dúvidas de eleitores sobre o que pode ou não pode no dia e na hora de votar. Você sabe, por exemplo, como descobrir onde você vota? Quem pode votar? O que levar no dia de votação? Em entrevista ao CBN Cotidiano, a integrante do Grupo de Trabalho de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Rosiane Marrochi, esclarece as principais dúvidas sobre o assunto. Ouça a conversa completa!