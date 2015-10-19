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Entrevista

Oncologistas não recomendam o uso da substância fosfoetanolamina para o tratamento do câncer

A suposta pílula mágica que promete curar todos os tipos de câncer atraiu centenas de pessoas para o interior de São Paulo

Publicado em 19 de Outubro de 2015 às 14:05

Publicado em 

19 out 2015 às 14:05
Em entrevista ao CBN Vitória, o médico Cristiano Drumond, diz que faltam estudos e até registro junto à Anvisa para a prescrição da substância fosfoetanolamina para o tratamento do câncer.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cristiano Drumond - 19-10-15
A suposta pílula mágica que promete curar todos os tipos de câncer atraiu centenas de pessoas para o interior de São Paulo. Aqui no CBN Vitória, entrevistamos na semana passada, o químico Gilberto Chierice, aposentado pela universidade, que coordenou por mais de 20 anos os estudos com a fosfoetanolamina sintética.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dr. Gilberto Orivaldo Chierice - 16-10-15

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