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PSICOLOGIA

O que é ser criança no dia hoje?

A psicóloga Karine Pascoal Soares alerta que os limites dos muros dos condomínios devem ser apenas físicos

Publicado em 12 de Outubro de 2015 às 14:58

Publicado em 

12 out 2015 às 14:58
Como é ser criança nos dias de hoje? Uma grande transformação na infância normal é que a acelerada urbanização trouxe dois fenômenos gêmeos: a redução dos espaços e a verticalização. Como consequência, a rua deixou de ser um local para brincar e passou a exercer o papel de vilã. A rua virou sinônimo de perigo e os muros passaram a significar segurança absoluta. Brincar em casa ou no condomínio, virou regra. No CBN Vitória desta segunda-feira (12), a psicóloga Karine Pascoal Soares, fala das diferentes gerações e como lidar com as novas formas de proteção.
Entrevista - Karine Pascoal Soares - Psicóloga -12-10-2015.mp3

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