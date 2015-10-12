O que é ser criança no dia hoje?

Como é ser criança nos dias de hoje? Uma grande transformação na infância normal é que a acelerada urbanização trouxe dois fenômenos gêmeos: a redução dos espaços e a verticalização. Como consequência, a rua deixou de ser um local para brincar e passou a exercer o papel de vilã. A rua virou sinônimo de perigo e os muros passaram a significar segurança absoluta. Brincar em casa ou no condomínio, virou regra. No CBN Vitória desta segunda-feira (12), a psicóloga Karine Pascoal Soares, fala das diferentes gerações e como lidar com as novas formas de proteção.
Entrevista - Karine Pascoal Soares - Psicóloga -12-10-2015.mp3