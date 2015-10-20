O chuveiro é o principal vilão do consumo doméstico de água

A população de diversas cidades do Espírito Santo teve que se adaptar à nova rotina que a crise hídrica impôs. Isso inclui momentos de interrupção do abastecimento durante períodos do dia, por exemplo. Mas é possível adotar algumas medidas práticas no cotidiano para reduzir o consumo de água na residência. Luzia Grazziotti, analista da Divisão de Educação Ambiental da Cesan, comenta que dentro do consumo doméstico o chuveiro representa 35% e o vaso sanitário 25%.
"A sociedade capixaba já economizou 9 bilhões de litro de água de janeiro até agora. A dica é continuar economizando. O cálculo médio de consumo de uma pessoa são 200 litro de água por dia, para todas as necessidades", comenta Luzia. Ouça na íntegra as demais dicas:
Entrevista - Fábio Botacin - Luzia Graziotti - 19-10-15.mp3