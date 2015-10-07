Nascente próxima à pedra pode ter colaborado para deslizamento em Santa Teresa

Pela manhã desta quarta-feira (7), uma pedra rolou de um morro e atingiu um prédio em Santa Teresa, município da região serrana do Estado, deixando cinco pessoas feridas e dois carros danificados.
O acidente foi classificado como atípico pelo coordenador da Defesa Civil da cidade, Elias Sagrilo Barroso. Foi constatado que nas proximidades da rocha havia uma nascente. "Isso veio de muitos anos, e, agora, com essa seca, o terreno também ficou mais arenoso", disse. Ouça as explicações:
Entrevista - Fábio Botacin - Elias Barroso - 07-10-15