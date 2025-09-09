'Não é o sucesso pelo sucesso, mas que o trabalho imprima alguma coisa no público', conta Lilia Cabral sobre o teatro

A peça “A Lista”, estrelada por Lilia Cabral e sua filha Giulia Bertolli chega ao Espírito Santo, nesta semana, nos dias 12, 13 e 14 de setembro, no Teatro da Ufes, em Vitória. Com texto de Gustavo Pinheiro e direção de Guilherme Piva, para além do humor, “A Lista”, que virou filme recentemente, propõe uma metáfora sobre o Brasil. Lilia interpreta uma aposentada de Copacabana, Rio de Janeiro, e o espetáculo conta a história da mulher que se vê obrigada a conviver com uma vizinha mais jovem, vivida pela filha de Lilia, Giulia Bertolli. Esse contato é recheado de sentimentos, lembranças e descobertas que marcam as vidas das duas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Lilia detalha sua relação com os palcos. "Não é o sucesso pelo sucesso, mas que o trabalho imprima alguma coisa no público", conta. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Lilia Cabral - 09-09-25
SERVIÇO:
- Peça "A Lista", com Lilia Cabral
- Duração: 80 Minutos / Classificação: 12 anos / Gênero: Comédia dramática
- Local: Teatro Universitário / Sessões: 12/09 (sexta-feira) - 20h / 13/09 (sábado) - 20h / 14/09 (domingo) - 17h
- Os ingressos poderão ser adquiridos presencialmente na bilheteria do Teatro Universitário da Ufes, de terça a sexta-feira, das 14h às 19h, e nos dias de espetáculo (sábado e domingo) a partir das 15h. As entradas também serão vendidas pela internet, no site da Sympla.
- Realização: Circuito Cultural Unimed Vitória