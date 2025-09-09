'Não é o sucesso pelo sucesso, mas que o trabalho imprima alguma coisa no público', conta Lilia Cabral sobre o teatro

A peça “A Lista”, estrelada por Lilia Cabral e sua filha Giulia Bertolli chega ao Espírito Santo, nesta semana, nos dias 12, 13 e 14 de setembro, no Teatro da Ufes, em Vitória. Com texto de Gustavo Pinheiro e direção de Guilherme Piva, para além do humor, “A Lista”, que virou filme recentemente, propõe uma metáfora sobre o Brasil. Lilia interpreta uma aposentada de Copacabana, Rio de Janeiro, e o espetáculo conta a história da mulher que se vê obrigada a conviver com uma vizinha mais jovem, vivida pela filha de Lilia, Giulia Bertolli. Esse contato é recheado de sentimentos, lembranças e descobertas que marcam as vidas das duas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Lilia detalha sua relação com os palcos. "Não é o sucesso pelo sucesso, mas que o trabalho imprima alguma coisa no público", conta. Ouça a conversa completa!