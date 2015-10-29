Maurício de Sousa: dos gibis aos livros mais sofisticados, o hábito da leitura não morre

"As histórias em quadrinho são uma chave do saber para a criançada. Eu mesmo aprendi a ler com gibis e, depois, os gibis já não me bastavam, e daí eu queria ler livros", conta Maurício de Sousa. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, ele lembra que os quadrinhos geraram nele o hábito pela leitura, assim como as historinhas da Turma da Mônica têm papel fundamental na formação de grande parte dos leitores brasileiros.

Maurício destacou na conversa ao vivo que, no tempo de escola, ele lia um livro por dia e que isso ajudou em toda a vida e, até hoje, toda a sua leitura está "borbulhando na memória", o que ajuda na criação das histórias da Turma da Mônica. Ele ainda conta sobre projetos futuros, a partir da experiência de lançar 44 livros de uma só vez na Bienal e também o embrião de um projeto que vai contar em filme sua história.