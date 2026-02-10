Linha Verde: muretas de proteção, ultrapassagens e quem pode ou não passar por ela

De 2024 até este mês de fevereiro, três motociclistas foram arremessados para fora da pista na Terceira Ponte após colisões com carros. O caso mais recente, há alguns dias, reforça o alerta sobre os riscos da via, especialmente na Linha Verde, corredor criado para agilizar o fluxo, mas que tem sido palco de acidentes graves e fatais. A dinâmica dessas ocorrências levanta dúvidas dos usuários sobre a altura das barreiras de proteção e a eficácia diante de impactos laterais envolvendo veículos de duas rodas. Para falar sobre as especificações das muretas, quem pode ou não andar na linha ver e o monitoramento do fluxo de motocicletas, entre outros pontos, conversamos com o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno. Acompanhe.
CBN - Entrevista Fábio Damaceno - 10-02-26.mp3