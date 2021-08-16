Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Instalação elétrica precária pode ter gerado fogo que matou duas crianças
Na Serra

Instalação elétrica precária pode ter gerado fogo que matou duas crianças

As informações são da tenente Andresa Silva, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 17:44

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

16 ago 2021 às 17:44
Duas crianças morreram em incêndio dentro de casa na Serra
Duas crianças morreram em incêndio dentro de casa na Serra Crédito: Fernando Madeira
Uma instalação elétrica precária pode ter iniciado o incêndio em uma residência no bairro Laranjeiras, na Serra, na manhã desta segunda-feira (16) que culminou na morte de duas crianças - Israel e Ícaro Storch, de 5 e 6 anos, respectivamente. Ao CBN Cotidiano, a tenente Andresa Silva, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, afirmou que a fiação da casa era ligada diretamente à rede elétrica, o chamado "gato", e não possuía nem mesmo disjuntores. O desabamento do teto do local, que não resistiu ao incêndio, também contribuiu para o aumento das chamas. Ouça:
Fabio Botacin entrevista a tenente Andresa Silva - 16/08/2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Brasil x Marrocos, em 2023
Brasil encontra velhos conhecidos no Grupo C da Copa do Mundo
Imagem de destaque
Festa junina: 10 dicas para decorar a casa de forma simples e criativa
Polícia Militar vai abrir concurso público e reinstituir o BME
Além do edital: entenda a lei que limita idade e altura para ingressar na Polícia Militar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados