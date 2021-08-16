Instalação elétrica precária pode ter gerado fogo que matou duas crianças

Uma instalação elétrica precária pode ter iniciado o incêndio em uma residência no bairro Laranjeiras, na Serra, na manhã desta segunda-feira (16) que culminou na morte de duas crianças - Israel e Ícaro Storch, de 5 e 6 anos, respectivamente. Ao CBN Cotidiano, a tenente Andresa Silva, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, afirmou que a fiação da casa era ligada diretamente à rede elétrica, o chamado "gato", e não possuía nem mesmo disjuntores. O desabamento do teto do local, que não resistiu ao incêndio, também contribuiu para o aumento das chamas. Ouça: