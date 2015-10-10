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Entrevista

Grande Vitória registra queda de 27% no índice de Vulnerabilidade Social em 10 anos

No ranking que elenca as maiores reduções do índice, a Região Metropolitana da Grande Vitória encontra-se em 6° lugar entre as 16 analisadas

Publicado em 10 de Outubro de 2015 às 15:36

Publicado em 

10 out 2015 às 15:36
A conclusão da pesquisa, divulgada nesta semana pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), é que o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) na Grande Vitória caiu 27% entre 2000 e 2010.
A coordenadora de Estudos em Desenvolvimento Urbano do Ipea, Bárbara Marguti, explica que nesse período de dez anos, o Instituto analisou o acesso da população aos serviços de infraestrutura, como saneamento básico e mobilidade urbana, a trajetória educacional das famílias e a inserção das pessoas no mercado de trabalho.
Entrevista - Patrícia Vallim - Bárbara - 22.12s - 10-10-15

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