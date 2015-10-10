Grande Vitória registra queda de 27% no índice de Vulnerabilidade Social em 10 anos

A conclusão da pesquisa, divulgada nesta semana pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), é que o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) na Grande Vitória caiu 27% entre 2000 e 2010.
A coordenadora de Estudos em Desenvolvimento Urbano do Ipea, Bárbara Marguti, explica que nesse período de dez anos, o Instituto analisou o acesso da população aos serviços de infraestrutura, como saneamento básico e mobilidade urbana, a trajetória educacional das famílias e a inserção das pessoas no mercado de trabalho.
Entrevista - Patrícia Vallim - Bárbara - 22.12s - 10-10-15