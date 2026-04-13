Festa da Penha 2026 é inspirada em São Francisco de Assis; conheça sua história

Com o tema “Fazei de nós instrumentos da paz”, inspirado no legado de São Francisco de Assis, a programação da Festa da Penha 2026 segue até esta segunda-feira (13), Dia de Nossa Senhora da Penha. Inspirada em São Francisco de Assis, a celebração propõe transformar oração em compromisso concreto diante de um mundo marcado por conflitos e violência. A festa da padroeira do Espírito Santo convida os devotos a serem missionários na construção da paz, recordando São Francisco de Assis e sua espiritualidade pautada no apelo de paz, no louvor a Deus pelas criaturas e no amor à pobreza. O Ano Jubilar Franciscano, proclamado pelo Papa Leão XIV, celebra os 800 anos do falecimento dele entre 10 de janeiro de 2026 e 10 de janeiro de 2027. Em entrevista à CBN Vitória, o Frei Gabriel Dellandrea, Guardião do Convento da Penha, conta quem foi o homem Francisco de Assis e como foi em vida. Ouça a conversa completa!